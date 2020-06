Kanstantsin Siutsou voor vier jaar geschorst vanwege dopinggebruik dinsdag 23 juni 2020 om 14:43

Kanstantsin Siutsou is door de UCI voor vier jaar geschorst, nadat bij een out-of-competition-controle in 2018 afwijkende waarden werden geconstateerd. De Wit-Russische klimmer bleek EPO te hebben gebruikt.

De bewuste controle vond plaats op 31 juli 2018, toen Siutsou uitkwam voor Bahrain Merida. De UCI bracht de ploeg enkele maanden later op de hoogte dat er sprake was van afwijkende waarden, een zogenoemde AAF. “Dit gedrag wordt niet geaccepteerd en er zullen verdere stappen worden ondernomen tegen de renner”, zo verklaarde manager Brent Copeland.

Bijna twee jaar na de afwijkende test heeft de internationale wielerunie besloten om de inmiddels 37-jarige Siutsou voor vier jaar te schorsen. De renner reed in het verleden voor grote teams als Fassa Bortolo, HTC-Columbia, Team Sky, Dimension Data en dus Bahrain Merida. Siutsou viel voor het eerst op in 2004 toen hij in Verona wereldkampioen werd bij de beloften.

Als prof wist hij nooit de zeges aaneen te rijgen, maar de klimmer won in 2009 wel een etappe in de Giro d’Italia en was twaalf jaar geleden de beste in de Tour of Georgia. Verder wist hij twee top 10-klasseringen te versieren in de Ronde van Italië en won hij vlak voor zijn positieve test nog de Tour of Croatia.