zaterdag 3 februari 2024 om 21:50

‘Kan Mathieu van der Poel het WK nog redden?’

Podcast Het wereldkampioenschap veldrijden in Tábor lijkt voorlopig niet van de grond te komen. Op dag twee kregen we twee keer geen spannende wedstrijden te zien, er is weinig animo en ook de typische WK-relletjes blijven voorlopig uit. Zondag komt met Mathieu van der Poel natuurlijk wel nog een absolute topper in actie. Ontploft het WK dan toch nog? Dat en meer hoor en zie je in de WielerFlits Podcast.

Van der Poel kwam zaterdag alvast heel even het parcours kwam verkennen. Dat was echter de eerste keer dat hij zich liet zien in Tsjechië. “Hij leeft zeer anoniem naar het WK toe. Hij doet niet mee aan de vaste verkenningen en heeft geen persconferentie gegeven. Er is in het algemeen gewoon heel erg weinig animo voor dit WK”, zegt Maxim. “Dan zie je toch dat Wout van Aert gemist wordt, want anders zou er veel meer om te doen zijn en zou er toch spanning zijn.”

Het wordt met andere woorden nog maar eens duidelijk dat de cross het moet hebben van de absolute toppers, zeker op dit WK. Naast die toppers gebeurt er namelijk niet veel en lijkt het voorlopig een saai wereldkampioenschap te worden. Het enthousiasme bij het publiek achter de televisie is ook zeer beperkt. “Als Van der Poel er zondag vroeg aan begint, kan het na enkele minuten al gedaan zijn. Dan wordt het een heel lang uur”, stelt Zeger.

Van Empel draait de knop om

Zaterdag was dat tweemaal het geval. Het hoofdgerecht op dag twee van het WK was de cross van de elite vrouwen, waar Fem van Empel de spanning volledig weg door meteen afscheid te nemen van de concurrentie. De jonge renster leek ook totaal niet nerveus te zijn, iets wat haar in het verleden wel overkwam. “Ze vertelde dat ze eigenlijk heel rustig was voor de start. Dat is knap, want dan heeft ze stappen gezet op mentaal vlak. Ze was vaak heel onzeker voor belangrijke afspraken”, geeft Zeger mee.

Maxim haalt vervolgens de sterke prestatie van Lucinda Brand aan, die voor de zevende keer op een rij een WK-medaille versiert, en Zeger vertelt een leuke anekdote over de persconferentie. Verder hebben de mannen het ook over Tibor Del Grosso, die de Belgen Emiel Verstrynge en Jente Michels het nakijken af. Voor Del Grosso is het nu uitkijken naar het wegseizoen, waar hij ook wil gaan presteren.

De WielerFlits Podcast is ook te beluisteren als podcast

iTunes

Spotify

RSS-feed