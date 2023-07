Kan Cavendish vandaag het Tourrecord pakken? Ploegmaat Bol: “We gaan er vol voor”

Video

Mark Cavendish zou vandaag geschiedenis kunnen schrijven door zijn 35ste Touretappe te winnen en het record van Eddy Merckx te verbreken. Cees Bol moet hem daarbij helpen. “Het is een kans”, zei de Nederlander van Astana Qazaqstan hoopvol voor de camera van WielerFlits. “We gaan er vol voor.”

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Bol is de laatste man voor Cavendish. “Daarvoor zit Fedorov en daar weer voor Sánchez”, aldus de sprintaantrekker, die ook vertelde over de voorbereiding. “Het is een kwestie van de parcoursen in detail bekijken, sprintbeelden terugkijken en dan met vertrouwen de sprints tegemoet gaan.”

Helemaal zeker is het nog niet dat het vandaag een massasprint wordt. “Het is niet vanzelfsprekend dat het zomaar een sprint wordt, maar het kan wel echt. Ik denk wel dat de kans groter is dat het een sprint wordt dan dat het dat niet wordt. Maar ja, het is best lastig in het begin, dus het kan ook anders lopen.”