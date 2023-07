Kämna, Higuita en sprinter Bennett voeren BORA-hansgrohe aan in Polen

De selectie van BORA-hansgrohe voor de Ronde van Polen 2023 herbergt drie kopmannen. De Duitse formatie zal in het algemeen klassement rekenen op Lennard Kämna en Sergio Higuita, terwijl Sam Bennett in de sprintetappes uitgespeeld zal worden.

Voor Kämna wordt het zijn eerste rittenkoers sinds hij eind mei negende werd in de Giro d’Italia. Daarna reed hij alleen nog de tijdrit en de wegwedstrijd op het Duits kampioenschap. Dit voorjaar liet Kämna zien een flinke stap gemaakt te hebben als ronderenner in rittenkoersen van een week; hij was vierde in Tirreno-Adriatico en zesde in de Tour of the Alps.

Net als Kämna is Sergio Higuita in voorbereiding op de Vuelta a España, die eind augustus begint in Barcelona. De Colombiaanse springveer reed noch de Giro, noch de Tour, maar wist dit voorjaar al wel derde te worden in de Vuelta a San Juan en als zesde te eindigen in de Ronde van het Baskenland. In die laatste rittenkoers won hij ook een etappe.

Sam Bennett werkte dit jaar toe naar de Tour de France, maar werd op het laatste moment uit de ploeg gezet. Zijn vervanger Jordi Meeus won afgelopen weekend verrassend de slotrit in Parijs. Bennett ‘revancheerde’ zich tijdens de Tour met twee ritzeges in de Sibiu Tour in Roemenië. In Polen krijgt hij de kans om zich te laten zien op WorldTour-niveau.

