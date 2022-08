Bonneu verrast met zege in koninginnenrit Ronde van Tsjechië, Staune-Mittet derde

De koninginnenrit in de Ronde van Tsjechië is op naam gekomen van Kamiel Bonneu. Op Dlouhé Stráně, een van de zwaarste beklimmingen van Tsjechië, kwam de Belg van Sport Vlaanderen-Baloise als eerste over de eindstreep. Johannes Staune-Mittet, van Jumbo-Visma Development, werd derde. Lorenzo Rota blijft leider.

De 148 kilometer lange derde etappe van de Ronde van Tsjechië kon met recht de koninginnenrit van de vierdaagse genoemd worden. Het peloton zou achtereenvolgens de Horní Město (9,9 km aan 3,8%), Skřítek (7,8 km aan 3,1%) en tweemaal de Přístřešek Pod horní nádrží (10,2 km aan 6,6%) moeten overwinnen. Wanneer de renners voor de tweede keer bovenkwamen op die laatste klim, volgde nog een venijnig stukje (2,3 km aan 7%) richting Dlouhé Stráně. Daar lag op 1323 meter hoogte de finish.

Het eerste uur van de wedstrijd verliep ondanks het slechte weer razendsnel. De aanvallen volgden elkaar in rap tempo op, maar lange tijd slaagde niemand erin om definitief een gat te slaan. Pas na een kleine vijftig kilometer kregen twaalf renners de zegen. Frederik Wandahl (BORA-hansgrohe), Martin Urianstad (Uno-X), Jan Bárta, Jakub Otruba (Elkov-Kasper), Filippo Fortin (Maloja Pushbikers), Ole Theiler (Lotto-Kern Haus), Jan Kaspar (ATT Investments), de Belg Vito Braet (Sport Vlaanderen-Baloise) en de Nederlanders Stijn Appel (ABLOC CT), Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Lars Boven (Jumbo-Visma Development) hadden aan de voet van de Horní Město een voorsprong van bijna drie minuten.

Strijd tussen de favorieten

In het peloton leidden Intermarché- Wanty-Gobert Matériaux en Bardiani-CSF-Faizanè ondertussen de achtervolging. Niettemin bleef de voorsprong van de veertien lange tijd nagenoeg gelijk. Pas op de eerste beklimming van de Přístřešek Pod horní nádrží begon het verschil snel te slinken. Voor de top waren alle vluchters – één voor één – tot de orde geroepen. Het zou op de slotklim tussen de favorieten gaan.

Roland Thalmann (Voralberg) was de eerste die zich niet in kon houden. Hij gooide een bommetje. Met nog vijf kilometer te gaan, werd hij weer tot de orde geroepen door een sterk uitgedund peloton. Klassementsleider Rota bevond zich nog in dat gezelschap van elf renners, maar zijn ploeggenoten Domenico Pozzovivo en Rein Taaramäe hadden moeten passen. Jan Hirt zat er wel bij en plaatste met nog minder dan drie kilometer te gaan een aanval.

Bonneu verrast gevestigde namen

Een overwinning in eigen land zat er voor de Tsjech echter niet in. Het was namelijk de Belg Kamiel Bonneu die met de zege ging lopen. De renner van Sport Vlaanderen-Baloise versloeg Anthon Charmig van Uno-X op de streep. Het is de eerste profzege van de 23-jarige renner.

Achter Bonneu en Charmig bemachtigde Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development) de derde plaats. Lorenzo Rota eindigde als zesde, drie seconden achter de winnaar. De Italiaan behoudt zodoende de leiding in het algemeen klassement.