Kalibratieprobleem nekt Pierre Latour in virtuele Ronde van Zwitserland zaterdag 25 april 2020 om 10:20

Een kalibratieprobleem met de fietstrainer blijkt de reden waarom Pierre Latour uit de wedstrijd werd gehaald in de derde etappe van The Digital Swiss 5. Dat laat de koersorganisatie weten in een statement.

Latour schoot uit de startblokken en liep snel uit op zijn concurrenten, waarbij hij voortdurend een opvallend hoog vermogen leverde. Aan het begin van de slotklim van iets meer dan elf kilometer verdween de Fransman opeens van de radar. Wat later communiceerde de organisatie dat Latour werd gediskwalificeerd wegens ‘technische problemen met de hometrainer.”

Al vanaf het begin van de wedstrijd werden de snelheid en het vermogen van Latour in de gaten gehouden, laat de wedstrijdorganisatie later weten in een statement. “We constateerden, samen met de technische staf van het virtuele wielerplatform Rouvy, dat er een kalibratieprobleem was met de fietstrainer die hij gebruikte, iets wat kan gebeuren bij een virtuele koers.”

AG2R La Mondiale werd ingelicht

Daarop werd AG2R La Mondiale, de ploeg van Latour, ingelicht. Omdat het probleem niet tijdens de wedstrijd kon worden opgelost, werd afgesproken dat de Franse renner uit koers zou worden gehaald. Nummer twee in de wedstrijd Nicolas Roche profiteerde en schoof door naar de leiding. De Ier hield het goede tempo aan en behaalde even later zijn eerste virtuele zege.

Later vandaag gaat The Digital Swiss 5 verder met de vierde, en tevens voorlaatste, etappe. Van Oberlangenegg wordt over 36,8 kilometer gekoerst naar Langnau. 444 hoogtemeters krijgen de renners voorgeschoteld op hun fietstrainer.