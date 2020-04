Nicolas Roche wint bergrit in virtuele Ronde van Zwitserland, Latour gediskwalificeerd vrijdag 24 april 2020 om 18:34

Het leek een walk in the park voor Pierre Latour te worden, de derde etappe in The Digital Swiss 5. Tot de Fransman plots helemaal van de radar verdween. Nee, de AG2R-klimmer was niet in een ravijn gesukkeld, maar werd door de organisatoren gediskwalificeerd wegens “technische problemen met de hometrainer”. Nicolas Roche profiteerde optimaal…

Het zat AG2R – La Mondiale niet mee, deze namiddag in The Digital Swiss 5, de virtuele Ronde van Zwitserland. Zo moest kopman Romain Bardet nog voor de start forfait geven wegens internetproblemen. Dus werd zijn eerste luitenant Pierre Latour de vooruitgeschoven pion in het Franse team. En die rol leek de jonge klimmer met verve te vervullen. Hij schoot als een komeet uit de startblokken en bouwde in een mum van tijd een bonus van om en bij de minuut op.

Wel opvallend, Latour trapte daarbij voortdurend wattages tussen de zeven en de acht Watt/kilogram. Verkeert Latour in bloedvorm? Of scheelde er iets met de apparatuur? Het bleek dat laatste te zijn. In het begin van de slotklim van iets meer dan elf kilometer verdween de ploegmakker van Oliver Naesen plots helemaal van de radar. Wat later communiceerde de organisatie dat Latour werd gediskwalificeerd wegens “technische problemen met de hometrainer.”

Zo verscheen Nicolas Roche aan de leiding. Roche, eergisteren al op het podium geëindigd, was in de beginfase voorbij de ook al snel gestarte James Whelan (EF Pro Cycling) gegaan en hield ook op de klim – met passages tot tien procent – netjes het goede tempo aan om boven op de Nufenenpass zijn eerste virtuele zege te behalen, nadat hij ook al het podium haalde in de Ronde van Vlaanderen. Ilnur Zakarin en Larry Warbasse vervolledigden de top drie.

Opmerkelijk detail: de echte klimmers en favorieten zoals Primoz Roglic, Emanuel Buchmann en de broers Yates kwamen nooit in aanmerking voor een ereplaats.

Uitslag derde etappe:

1. Nicolas Roche

2. Ilnur Zakarin

3. Larry Warbasse

4. Lucas Hamilton

5. James Whelan

6. Michael Kwiatkowski

7. Hermann Pernsteiner

8. Louis Meintjens

9. Rein Taramae

10. Valentin Madouas