Kaden Groves: “Jammer dat Simon Yates hier niet mee kan vieren”

Kaden Groves pakte in de Vuelta a España vanmiddag zijn eerste ritzege in een grote ronde, maar zat achteraf toch met een dubbel gevoel. “De dag begon met het nieuws van de covid-positieve Simon Yates. Dat maakte de jongens en ik heel teleurgesteld. Maar het beste wat je dan kan doen, is terugvechten. Alleen jammer dat Simon dit niet meer mee kan vieren”, vertelde Groves in het flashinterview.

Waar Tim Merlier en Danny van Poppel van ver moesten komen, waren de BikeExchange-Jayco-ploegmaats van Groves op de afspraak. “We waren de best georganiseerde ploeg aan het einde. We vreesden waaiers en zaten dus al een tijdje goed voorin. Daardoor zaten we ook ideaal geplaatst voor de eindsprint.”

“Pas op 50 meter van de aankomst besefte ik dat ik kon winnen. Ik zat nog frisser dan de jongens die van verder moesten komen in de sprint en juist door de goede positionering had ik een mooi kloofje. Het is al een heel mooi jaar geweest en deze zege is belangrijk. Maar deze Vuelta is nog niet gedaan en nu willen we meer.”