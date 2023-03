Kaden Groves de snelste in vierde etappe Ronde van Catalonië

Kaden Groves van Alpecin-Deceuninck heeft de vierde etappe van de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Australiër klopte Bryan Coquard van Cofidis en Corbin Strong van Israel-Premier Tech in de straten van Sabadell. Primož Roglič blijft leider in het klassement.

Na zeges voor Primoz Roglic, Giulio Ciccone en Remco Evenepoel leek het op dag vier van de Ronde van Catalonië aan de sprinters te zijn. Al zou het in de beginfase nog wel even alle hens aan dek zijn voor de snelle mannen, want vlak na de start vanuit het op 1.190 meter hoogte gelegen Llíva trokken de renners nog eens over de beklimming naar La Molina (12,1 km aan 4%). Daarmee was het zwaarste wel achter de rug, want de rest van de rit vormde één lange afzink – enkele kleine klimmetjes daargelaten – naar finishplaats Sabadell.

Onrustige openingsfase

In de openingsfase regende het aanvallen, maar niemand leek echt een gat te kunnen slaat met het peloton. Pas na het passeren van de top van de eerste beklimming van de dag wist zich een groep van vijf af te scheiden bestaande uit de Spanjaarden Roger Adrià van Equipo Kern Pharma en David de la Cruz van Astana Qazaqstan, de Noor Torstein Træen van Uno-X, de Deen Christopher Juul-Jensen van Jayco-AlUla en de Fransman Nans Peters van AG2R Citroën.

De voorsprong van het vijftal steeg al snel naar drie minuten en bleef lange tijd stabiel. In het peloton waren het vooral INEOS Grenadiers, Cofidis en Alpecin-Deceuninck die het achtervolgende werk in het peloton opknapten in dienst van de rappe mannen Ethan Hayter, Coquard en Groves. Door hun inspanningen was de voorsprong van de kopgroep aan de voet van de laatste beklimming van de dag op 34 kilometer van de streep geslonken naar ruim een minuut.

Sprint in Sabadell

Vervolgens bleef het peloton gas geven waardoor de voorsprong bleef afnemen. Met nog tien kilometer te gaan was de voorsprong gezakt naar onder de halve minuut. Een sprint in Sabadell leek dan ook onafwendbaar. Op vier kilometer van de streep werd de kopgroep definitief ingerekend en begon het peloton aan de sprintvoorbereiding.

Op de licht oplopende finishstrook toonde Groves zich de snelste door Coquard, die de sprint als eerste aanging, te remonteren. Strong legde beslag op de derde plek. In de top van het klassement vonden geen veranderingen plaats.