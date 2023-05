Kaden Groves baalt van plaatsing in sprint: “Had de snelheid om te winnen”

Nog maar eens derde. Kaden Groves moet ook in de derde etappe van de Giro d’Italia genoegen nemen met een dichte ereplaats. De Australiër van Alpecin-Deceuninck kwam in Melfi als derde over de streep, na ritwinnaar Michael Matthews en Mads Pedersen.

Na afloop keek Groves met Eurosport terug op de finale, en was hij duidelijk. “De jongens die vandaag werden verwacht, waren ook van de partij”, doelt hij op zichzelf en concurrenten Matthews en Pedersen. “Jammer genoeg maak ik een positioneringsfout net voor de sprint. Ik had vandaag meen ik wel de snelheid om te winnen.”

Groves kwam nog wel opzetten in de laatste hellende meters, maar moest uiteindelijk (opnieuw) genoegen nemen met een derde plaats. Toch was hij nog wel complimenteus richting zijn landgenoot Matthews. “Ik moet mijn felicitaties overbrengen aan Michael. Jayco AlUla heeft de hele dag gewerkt en ze reden een stevig tempo op de beklimmingen.”

“Het plan van Jayco AlUla was ongetwijfeld om mij eraf te rijden, maar ik had vandaag goede benen en kon volgen. Maar ik moet Michael dus feliciteren, fair play.”

