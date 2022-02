Juryvoorzitter: “Richeze teruggezet omdat hij Cavendish van groene trui houdt”

Maximiliano Richeze kwam achter zijn kopman en etappewinnaar Fernando Gaviria als vijfde over de streep op de slotdag van de Tour of Oman, maar deze uitslag werd hem later afgenomen. De jury vond dat de Argentijnse renner Mark Cavendish in de eindsprint had geblokkeerd en de Brit van een eventuele groene trui had gehouden.

De wedstrijdjury herbekeek na de etappe de helikopterbeelden en nam vervolgens de beslissing om Richeze terug te zetten naar de laatste plaats in het peloton. “Richeze kwam naar rechts en blokkeerde Cavendish. We denken dat Cavendish de rit kon winnen, maar bovenal verloor hij een eventuele groene trui. Als Cavendish had gewonnen, had hij de groene trui gepakt. Dat was de belangrijkste reden om Richeze te diskwalificeren”, licht juryvoorzitter en UCI-commissaris Jempi Jooren toe in gesprek met WielerFlits.

De beslissing van de wedstrijdjury was dan ook niet op grond van een gewelddadige handeling, maar gebaseerd op sportieve gronden. Jooren verder: “Ik hoop niet dat het opzettelijk gebeurde, en ik denk dat ook niet. Als we naar de beelden kijken, is het niet erg duidelijk. Het was echter wel genoeg voor diskwalificatie.”

Fernando Gaviria takes the last stage of @tourofoman in front of Groves and Capiot after his teammate, Richeze closed the door on angry Cavendish. Maxi used that tactic when he was riding for Quick-Step too… #TourofOman

ūüé• @Noticiclismo1pic.twitter.com/TIf6XXJSW5 — Mihai Simion (@faustocoppi60) February 15, 2022