Jurgen Van den Broeck: “Roglic heeft nog een bepaalde groeimarge”

Jurgen Van den Broeck verwacht niet dat Primož Roglič zijn beste tijd al gehad heeft. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma won dit weekend voor het tweede jaar op rij de Vuelta a España. De Tourzege raakte hij op de voorlaatste dag kwijt. Van den Broeck stelt de vraag of Roglič nog beter kan worden. “Hij wordt wel slimmer en ervarener”, aldus de oud-renner.

Van den Broeck ventileert in Het Laatste Nieuws zijn mening over Roglič, met wie hij in 2017 samen reed bij LottoNL-Jumbo. “Eigenlijk koerst hij, in tegenstelling tot veel andere generatiegenoten, nog maar een jaar of vijf op dit hoge niveau. En heeft hij in zekere zin nog een bepaalde groeimarge. Je kan hem onmogelijk al oud en versleten noemen”, zegt hij over zijn oud-ploeggenoot.

De inmiddels 37-jarige Van den Broeck verwacht niet dat Roglič overvleugeld wordt door de jongere generatie. “Ik vind niet dat hij veel fouten maakt of gekke dingen doet. Ook niet in de Tour, waar hij op het eerste gezicht de kans van zijn leven liet liggen. Zijn tijdrit op La Planche des Belles Filles was niet rotslecht. Hij is gewoon op een supertegenstander gebotst. Dat zal ook niet elk jaar het geval zijn”, denkt de Belg.

“Ik zie vooral in Pogačar zijn meest te duchten rivaal, maar dat mag hem niet verlammen”, zegt JVDB. “Een goede, grondige analyse maken met coach Marc Lamberts nu van wat er precies fout liep op die voorlaatste dag van de Ronde van Frankrijk en hoe dat kon gebeuren. En dan met verse moed op naar 2021.”