vrijdag 24 november 2023 om 11:56

Jurgen Foré nam zelf contact op met Lefevere en was ook in beeld bij Lotto Dstny

Jurgen Foré heeft eerder dit jaar zelf contact opgenomen met Patrick Lefevere voor een rol binnen de organisatie van Soudal Quick-Step. Dat heeft de CEO bekendgemaakt in gesprek met Het Nieuwsblad. De 53-jarige Foré is aangesteld als COO bij de Belgische formatie. “Chief Operating Officer, die dus onder de CEO – en dat ben ik nog altijd – werkt”, vertelt Lefevere.

“Op een dag kreeg ik een telefoon van Jurgen. Ik had natuurlijk nog zijn vader Noël (in de jaren ’50 en ’60 winnaar van onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem) gekend. Niet meteen heel persoonlijk, maar in het begin toen hij nog met de Vlaamse Wielerschool in Eeklo bezig was”, aldus Lefevere.

“In een eerste uitgebreid gesprek vertelde hij me dat hij nog de ambitie had om in de koerswereld te werken. Hij had zich eerder al kandidaat gesteld voor een project bij de Lotto-wielerploeg, maar zei me dat hij daar politiek tegengehouden was. […] Er is niet alleen zijn curriculum vitae, maar hij kreeg ook overal goede referenties. Ik heb hem bij het einde van onze ontmoeting gezegd: we zullen zien wat de toekomst brengt.”

Vervolgens ging de fusie met Jumbo-Visma een rol spelen, waardoor Lefevere lange tijd met andere bestuurlijke zaken bezig was. Nadat die fusie klapte, zocht hij weer contact met Foré. “Of het een ‘kleine’ Lefevere is, weet ik niet. Qua studies heeft hij een grotere carrière gemaakt. […] Hij is vijftien jaar jonger dan mij. Hij heeft de juiste leeftijd om nog een sprong te maken in zijn loopbaan. Hij kon ook blijven waar hij was, of kiezen voor wat hij graag zou doen”, aldus de ploegbaas.

Lefevere wil niet zeggen of Foré zijn beoogde opvolger is. “Of hij op een dag ook effectief de patron van Soudal Quick-Step wordt, is een vraag die op vandaag nog niet meteen aan de orde is. Ik blijf CEO en Geert Coeman is de CFO (financieel, red.). De rest zien we wel.”