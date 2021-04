Juniorendriedaagse van Axel krijgt groen licht voor uitstel tot oktober

De SPIE Internationale Juniorendriedaagse van Axel heeft groen licht gekregen om de koers naar oktober te verplaatsen. De etappekoers voor junioren stond voor mei op de kalender, maar wordt dit jaar in het weekend van 8, 9 en 10 oktober verreden.

Het is de Zeeuwse krant PZC die het nieuws meldt. De wedstrijd zou eigenlijk op 21, 22 en 23 mei plaatsvinden, maar volgens de organisatie was het onmogelijk om de ronde tegen die tijd op een verantwoorde wijze te houden. Daarop werd bij de KNWU en de UCI een verzoek ingediend voor een verplaatsing op de kalender naar 8, 9 en 10 oktober. Daarvoor heeft de koers inmiddels groen licht gekregen.

“Twee jaargangen op rij zonder SPIE Internationale Juniorendriedaagse zou geen goede zaak zijn. Er moet leven in de brouwerij blijven, vandaar dat we de wedstrijd hebben verplaatst”, aldus Bram Cambier van het organiserend comité. “Het is mooi dat we de bevestiging hebben dat de koers later in het jaar kan plaatsvinden, als corona onverhoopt geen roet in het eten gooit. Het tweede weekend van oktober was voor ons de beste oplossing, dus we zijn hier erg tevreden mee.”

Fraaie erelijst

De Juniorendriedaagse van Axel werd in 1982 voor het eerst verreden en de erelijst oogt fraai. Zo wisten renners als Davide Rebellin, Léon van Bon, Matti Breschel, Danny van Poppel en Max Kanter de ronde te winnen. Ook oud-schaatser en wielrenner Herbert Dijkstra, tegenwoordig vooral bekend als commentator, staat op het palmares. Quinn Simmons was in 2019 de laatste winnaar. Vorig jaar ging de koers vanwege de coronapandemie niet door.