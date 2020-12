Junioren en beloften komen niet in actie tijdens Wereldbekers Namen en Dendermonde

Slecht nieuws voor de junioren en beloften in het veldrijden: de UCI heeft vandaag laten weten dat de komende wereldbekercrossen in Namen (20 december) en Dendermonde (27 december) vanwege de coronapandemie worden geschrapt. Aan het eliteprogramma wordt niet getornd.

Vanwege de verlenging van de coronamaatregelen rondom sportwedstrijden in België tot 15 januari 2021, is de internationale wielerunie genoodzaakt om de komende Wereldbekers op Belgisch grondgebied voor junioren (mannen en vrouwen) en beloften te schrappen. Het gaat om de manches in Namen en Dendermonde.

De wereldkampioenschappen voor junioren en beloften in Oostende komen vooralsnog niet in gevaar, zo benadrukt de UCI in een perscommuniqué. Voor de Belgische jeugdcrossers is het wegvallen van de komende wereldbekers een flinke streep door de rekening, aangezien er dit jaar helemaal geen jeugdcrossen meer zullen plaatsvinden op Belgische bodem.

Na de wereldbekermanche in Namen trekken de crossers naar het Nederlandse Hulst voor de volgende Wereldbeker, maar de organisatie van de Vestingcross liet eerder al weten dat er dit veldritseizoen geen jeugdwedstrijden op het programma staan. De UCI hoopt wel dat de junioren en beloften kunnen meedoen aan het WK in Oostende (30-31 januari 2021).