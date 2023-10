vrijdag 6 oktober 2023 om 12:14

Jumbo-Visma zwaait Roglic uit in Lombardije, Kelderman en Tratnik aan zijn zijde

De Ronde van Lombardije wordt een bijzondere koers voor Jumbo-Visma en Primož Roglič. Na een huwelijk van acht jaar, waarin de Sloveen een ongekende erelijst opbouwde en Jumbo-Visma uitgroeide tot de beste wielerploeg ter wereld, komt in de Italiaanse klassieker een eind aan de samenwerking. Roglič krijgt onder meer Wilco Kelderman met zich mee.

Ook Jan Tratnik, boezemvriend en landgenoot, zal erbij zijn in de laatste koers van Roglič in het geel en zwart. Eerder vandaag werd bekend dat hij voor meerdere seizoenen tekent bij BORA-hansgrohe. Roglič kan in de heuvelwedstrijd door Lombardije ook rekenen op Attila Valter, Tiesj Benoot, Sam Oomen en Koen Bouwman.

Roglič is een van de topfavorieten voor de Ronde van Lombardije. Een klassieker die hij in vier voorgaande deelnames nog nooit won. Zijn beste uitslag behaalde Rogla in 2021, toen hij vierde werd.

‘Afscheidskoers van Primož bijzonder maken’

“We willen de periode van Primož in onze ploeg afsluiten met een succes, waarbij we hopen dat de geslepen diamant die Primoz is andermaal glinstert”, aldus ploegleider Marc Reef. “Primož oogt de afgelopen week heel ontspannen. Hij is daarnaast geestdriftig om het maximale uit deze koers te halen. Dat komt onder meer tot uiting in zijn trainingsarbeid van de afgelopen dagen.”

“Ook voor deze koers hebben we een duidelijk plan”, zegt Reef. “In deze fase van het seizoen zitten we er nog steeds lekker in. De spirit van de jongens belooft iets goeds. We streven ernaar om de afscheidskoers van Primož een heel bijzondere te maken.”