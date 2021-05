Jumbo-Visma zonder uitgesproken kopman in Ruta del Sol

Jumbo-Visma gaat morgen zonder uitgesproken kopman van start in de uitgestelde Ruta del Sol. Voor de Spaanse etappekoers uit de ProSeries neemt de Nederlandse formatie twee renners uit de opleidingsploeg op in het team.

Vanuit het WorldTeam maken Pascal Eenkhoorn, Christoph Pfingsten, Nathan Van Hooydonck, Antwan Tolhoek en Timo Roosen hun opwachting. Voor Eenkhoorn en Van Hooydonck, mannen uit de klassieke kern, is het de eerste wedstrijd na een periode van rust. Roosen kwam vorige week in het Circuit de Wallonie voor het eerst weer in actie. Finn Fisher-Black en Owen Geleijn van de opleidingsploeg maken de selectie compleet.

“We starten zonder uitgesproken kopman, dus elke renners heeft de mogelijkheid om zichzelf te tonen”, laat ploegleider Sierk Jan de Haan weten. “Met Owen en Finn maken er twee renners van het Jumbo-Visma Development Team deel uit van de ploeg. Het is voor deze mannen een zware wedstrijd, maar ook een mooie leerervaring.” De vijfdaagse Ruta del Sol begint morgen en duurt tot en met zaterdag.

Selectie Jumbo-Visma voor de Ruta del Sol 2021 (18-22 mei)

Pascal Eenkhoorn

Finn Fisher-Black

Owen Geleijn

Christoph Pfingsten

Timo Roosen

Antwan Tolhoek

Nathan Van Hooydonck