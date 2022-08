Jumbo-Visma ziet Harper tijd verliezen in Burgos: “Chris had de benen niet”

Jumbo-Visma hoopte vandaag met Chris Harper goede zaken te doen in het algemeen klassement van de Ronde van Burgos, maar de 27-jarige Australiër moest passen op de laatste klim van de dag, de Alto de Bocos, en verloor zo kostbare tijd. “Het klassement lijkt gespeeld”, is de conclusie van ploegleider Robert Wagner.

De Nederlandse formatie koos al vroeg in de derde etappe voor de aanval: Edoardo Affini maakte namelijk deel uit van een vroege vlucht van vijf renners. “We hadden twee doelen vandaag: we wilden Chris voorin houden en we wilden zorgen dat er iemand mee in de kopgroep zat. Met Edoardo hadden we iemand mee in de vlucht, dus dat was mooi”, geeft Wagner een inkijkje in de strategie van de ploeg.

“Jammer genoeg kreeg de groep niet veel ruimte en werd Edo al vroeg op de Picón Blanco teruggepakt. Zo kon hij niet meer van waarde zijn in het dal”, schetst ex-prof Wagner. Harper wist de betere renners te volgen op de steile flanken van de Picón Blanco, maar moest in de finale alsnog passen op de Alto de Bocos. Wagner: “Chris had de benen niet en verliest vandaag kostbare tijd voor het klassement. We hadden gehoopt dat hij vandaag een paar plekken zou opschuiven, maar dat is helaas niet gelukt.”

“Het klassement lijkt gespeeld, dus dat betekent dat we nieuwe doelen gaan stellen.” Harper, die volgend jaar zal uitkomen voor de Australische formatie BikeExchange-Jayco, is inmiddels weggezakt naar de 23ste plaats in de algemene rangschikking, op 1m20s van de nieuwe leider Pavel Sivakov.