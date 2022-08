Chris Harper voor twee jaar naar BikeExchange-Jayco: “Heb het team altijd bewonderd”

Het was al bekend dat Chris Harper zou vertrekken bij Jumbo-Visma en het gerucht ging reeds dat hij naar BikeExchange-Jayco zou gaan, maar nu heeft dat laatste team de komst van de klimmer ook officieel gecommuniceerd. De 27-jarige renner heeft een contract tot eind 2024 getekend bij de Australische ploeg. Dat laat BikeExchange-Jayco weten via sociale media.

“Ik kijk er heel erg naar uit om me bij BikeExchange-Jayco te voegen voor de komende twee seizoenen”, zegt Harper, die vanaf 2020 voor Jumbo-Visma reed. “Als Australiër heb ik het team altijd bewonderd en heb ik veel respect gehad voor de staf en de renners, dus het is heel mooi om me bij hen aan te sluiten. Ik kijk er naar uit naar een nieuw hoofdstuk in mijn carrière en om goede doelen te vinden voor komend seizoen. Ik hoop dat ik kan bijdragen aan veel van de successen van het team.”

Brent Copeland, de ploegmanager van BikeExchange-Jayco, is ook in zijn nopjes met het aantrekken van Harper. “Het is altijd goed voor ons om Australisch talent bij het team te brengen. We hebben wat jongere renners die de stap naar de WorldTour maken door bij ons team te komen, en we hopen dat we hen goed kunnen laten ontwikkelen de komende jaren. Maar met Chris is het zo, dat hij al een gevestigde renner is met veel ervaring. Dus het is heel erg motiverend voor ons om hem te verwelkomen in het team.”

“Chris kent veel van de renners en stafleden goed, als Australische renner, en hebben alleen maar fantastische dingen over hem gehoord en gezien hoe hij een waardevolle rol heeft gespeeld als knecht in de grootste wedstrijden ter wereld. We kunnen niet wachten om te beginnen en we hebben er vertrouwen in dat Chris een heel goede aanvulling aan ons team zal zijn in de heuvelachtige wedstrijden.”