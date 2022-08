AG2R Citroën-stagiair Bastien Tronchon verrast met zege in Ronde van Burgos

Bastien Tronchon is de verrassende winnaar geworden van de derde etappe van de Ronde van Burgos. De 20-jarige Franse stagiair van AG2R Citroën maakte deel uit van de vroege vlucht, wist in de finale zijn wagonnetje aan te haken bij een ontketende Pavel Sivakov en versloeg de renner van INEOS Grenadiers vervolgens in finishplaats Villarcayo. Sivakov neemt wel de leiding over van de Colombiaan Santiago Buitrago.

Daags na de door een grote valpartij ontsierde massasprint in Villadiego, ging de Vuelta a Burgos verder met een interessante etappe. De Alto de Cereceda (3,3 km aan 5,1%) en Alto de Retuerta (6,8 km aan 3,6%) waren de eerste beklimmingen op de route, maar de finale werd pas écht ingeluid op goed 45 kilometer van de streep. De Picón Blanco (7,8 km aan 9%), een oude bekende uit de Ronde van Burgos, was het letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van de etappe. Na de top van de Picón Blanco was het nog goed 37 kilometer tot de finish, maar de Alto de Bocos (2,2 km aan 5,5%) kon in de slotfase nog voor een interessante wending zorgen.

Edoardo Affini mee in vroege vlucht

De vroege vlucht liet – in tegenstelling tot de voorbije dagen – even op zich wachten. In een razendsnelle openingsfase werden verschillende vluchtpogingen in de kiem gesmoord. Pas na veel vijven en zessen wisten vijf coureurs weg te springen uit het peloton en een mooie voorsprong uit te bouwen. Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Bastien Tronchon (Groupama-FDJ), Vojtěch Řepa (Equipo Kern Pharma), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) en Jesus Ezquerra (Burgos-BH) kregen de nodige ruimte van het peloton. De voorsprong van deze vijf vluchters liep op een bepaald moment op tot goed vier minuten.

Twee renners, Ibai Azurmendi (Euskatel-Euskadi) en Edward Ravasi (EOLO-Kometa), waren nog niet tevreden met de samenstelling van de vroege vlucht en probeerden de oversteek te maken. De Spanjaard en Italiaan kwamen tot op veertig seconden van de kop van de koers, maar het laatste gaatje dichtrijden bleek iets te veel van het goede. De tegenaanval van Azurmendi en Ravasi bleek vooral de aanzet tot een klassieke chasse patate en dus werden de twee renners na verloop van tijd weer ingerekend door het peloton. Affini, Tronchon, Řepa, Nicolau en Ezquerra trokken intussen over de eerste beklimmingen van de dag.

Favorietengroep spat uiteen op steile Picón Blanco

Aan de voet van de loodzware Picón Blanco was het verschil tussen de kopgroep en het peloton nog altijd drie minuten, maar op de top van de klim was er nog maar weinig over van de voorsprong. In het peloton werd het kaf al snel van het koren gescheiden en kwamen de betere klimmers naar voren. Vincenzo Nibali gooide als eerste de knuppel in het hoenderhok en kreeg het gezelschap van twee renners van INEOS Grenadiers: man-in-vorm Pavel Sivakov en Tao Geogehan Hart. Nibali en Hart werden al snel weer tot de orde geroepen, maar Sivakov had overduidelijk nog wat in de tank en ging nog een keer aan.

De 25-jarige coureur trok vlak voor de top met een andere renner van Astana Qazaqstan, de veelbesproken Miguel Ángel López, ten strijde. Sivakov en López reden op de steile pentes van de klim alsmaar verder weg van een achtervolgende groep van een twintigtal renners, waar leider Santiago Buitrago inmiddels op zichzelf was aangewezen. In de spits van de koers was er inmiddels ook weinig meer over van de oorspronkelijke kopgroep. Nicolau en Řepa bleken te sterk voor hun medevluchters en reden – in zeer mistige omstandigheden – met z’n tweeën richting de top van de Picón Blanco.

Tronchon weet ontketende Sivakov te volgen

De twee overgebleven vluchters voelden inmiddels de hete adem van Sivakov en López in hun nek: op de top was het verschil nog maar een halve minuut in het voordeel van Nicolau en Řepa. De groep-Buitrago volgde op de top op een minuut van de kop van de koers, en dus op een goede halve minuut van Sivakov en López. In de mistige en daardoor gevaarlijke afdaling besloot Sivakov zijn daalcapaciteiten aan te spreken en de Fransman wist zo López achter zich te laten. Sivakov rekende ondertussen zijn landgenoot Tronchon, die ook nog voorop reed, in en reed al vrij snel voorbij Nicolau en Řepa.

Tronchon en Nicolau slaagden erin om Sivakov te volgen in de laatste dalende kilometers van de Picón Blanco, Řepa bleek niet in staat om aan te pikken en werd opgepikt door López. De drie koplopers reden richting de voet van de Alto de Bocos (2,2 km aan 5,5%), met nog goed tien kilometer te gaan de laatste klim van de dag. Nog voor deze helling ontwikkelde Sivakov een strak tempo en dit bleek funest voor de winstkansen van Nicolau: de moegestreden Spanjaard ging overboord. Tronchon wist daarentegen zijn laatste reserves aan te spreken en reed met Sivakov over de top van de Alto de Bocos.

Tronchon verrast wielerwereld, Sivakov doet ook goede zaken

Tronchon had vervolgens nog maar één taak: het wiel van Sivakov zien te houden tot de laatste kilometer. De jonge Fransman deed dit met verve en Sivakov maakte ook geen misbaren: de coureur van INEOS Grenadiers reed vol door met het oog op het klassement en een mogelijke eindzege. Tronchon zag het graag gebeuren, liet Sivakov het vuile werk opknappen in de laatste kilometers en ging in de laatste honderden meters erop en erover. De stagiair van AG2R Citroën boekte zo verrassend maar zeker niet onverdiend zijn eerste zege bij de beroepswielrenners. Sivakov voelde zich ook een winnaar, want hij neemt de leiderstrui over van Buitrago.

De Colombiaan kwam een halve minuut later binnen in een achtervolgende groep, waar de sprint werd gewonnen door good old Alejandro Valverde. In het algemeen klassement gaat Sivakov nu aan de leiding. Zijn voorsprong op naaste belager Buitrago bedraagt 23 seconden, de Portugees Ruben Guerreiro is de voorlopige nummer drie op 26 tellen. De Ronde van Burgos gaat vrijdag verder met een 169 kilometer lange etappe naar Ciudad Romana de Clunia. Zaterdag valt de beslissing in de bergrit met aankomst op de slotklim naar natuurreservaat Lagunas de Neila.