Jumbo-Visma ziet Bennett tijd verliezen: “Niet zoals gehoopt en verwacht”

George Bennett was een van de grote verliezers van de vierde Giro d’Italia-etappe naar Sestola. In de verregende rit verloor de kopman van Jumbo-Visma bijna anderhalve minuut op een elitegroep met daarin Egan Bernal, Aleksandr Vlasov en Mikel Landa. “Het ging niet zoals we gehoopt en verwacht hadden”, zegt ploegleider Addy Engels.

“George was op het eind bevangen door de kou en dat brak hem op”, aldus Engels. “De een verteert dat beter dan de ander, maar dat is geen excuus. Van George weten we dat hij er niet goed tegen kan. Uiteindelijk verliest hij anderhalve minuut op de eerste klassementsmannen en heeft hij met behulp van Tobias Foss de schade nog enigszins beperkt kunnen houden.”

De kampioen van Nieuw-Zeeland staat na vier etappes op de 34ste plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op de beste klassementsrenner, Vlasov, is 1.46 minuut. “Dit verlies is op zo’n klim veel, maar aan de andere kant we zijn ook net begonnen”, houdt zijn ploegleider de hoop levend. “In drie weken kan er nog veel veranderen, hebben we in het verleden wel kunnen zien. Er is nog geen reden om het over een andere boeg te gooien.”

Tobias Foss kon de beste klimmers ook niet volgen. Hij verloor de tweede plaats in het klassement en staat nu 31ste, nog 28 seconden voor zijn kopman Bennett.