Jumbo-Visma niet bang voor aangepaste ploegentijdrit in Parijs-Nice: “Meer sensatie”

Interview

Dinsdag staat er in Parijs-Nice een speciale ploegentijdrit op het programma. Het is allesbehalve een exercitie die we normaal gesproken van een ploegentijdrit gewend zijn. Dan telt meestal de tijd van de vierde of vijfde renner, waardoor je niet te veel manschappen onderweg kunt verliezen. In Parijs-Nice telt de tijd van de eerste renner en dus kunnen sterke kopmannen solo over de meet komen. “Op dit parcours maakt dat echter geen verschil”, oordeelt Grischa Niermann in gesprek met WielerFlits.

Wat is er nu precies speciaal of anders aan die ploegentijdrit in Parijs-Nice? Een korte uitleg: ieder team start samen, maar iedere renner krijgt van en naar Dampierre-en-Burly zijn eigen tijd. “Ik beeld me een scenario in waarbij twee renners van een team de slotkilometer ingaan, waarna de ene dan de sprint voor de andere lanceert”, droomt koersdirecteur François Lemarchand. “In een koers waarin het vaak om seconden draait, willen we op deze manier ook vermijden dat een team met het merendeel van zijn renners bovenaan het klassement staat.”

Niet uniek

Een bijzonder concept, maar niet uniek. Dat weet ook Grischa Niermann, ploegleider bij Jumbo-Visma. De slotrit van de Ronde van de Middellandse Zee in 2004 vond onder dezelfde omstandigheden plaats. “Ja… Ik weet dat ik daar geweest ben”, graaft hij in zijn geheugen. “De finish lag toen op de Mont Faron, bij Toulon. Daar viel in die koers altijd de beslissing en dus besloten ze het in dat jaar een keer te doen als ploegentijdrit, waarbij iedereen zijn eigen tijd kreeg. Toentertijd maakte dat alleen geen verschil, want we trainden nooit op tijdrijden.”

En zeker niet voor de vergane Ronde van de Middellandse Zee, half februari. “Wat ik er nog van weet, is dat we toen bedacht hadden dat de drie klimmers niet zouden meedraaien op de vlakke aanloop: Michael Boogerd, Levi Leipheimer en ikzelf. Maar Team CSC verpulverde ons allemaal. Zij draaiden volledig rond op het vlakke, waarna Jörg Jaksche, Ivan Basso, Jens Voigt en Bobby Julich met ruime voorsprong aan de slotklim begonnen.” Jaksche sloeg een dubbelslag, Boogerd werd vierde (ook in het eindklassement) en Niermann zelf eindigde op de Faron als dertiende.

Blijvertje of een tweemalig iets?

Nu bijna twintig jaar later keert het unieke concept terug in Parijs-Nice. “Ik vind het op zich niet zo’n slecht idee om een keer iets aan te passen”, zegt Niermann daarover. “Ik denk alleen dat het voor deze ploegentijdrit geen grote meerwaarde is. Dit is meer sensatie, want ik denk niet dat het echt een verschil gaat maken in deze tijdrit. Had er een klim ingezeten, dan komt er heel veel tactiek bij kijken. Dan was het interessant geweest om te zien hoe iedere ploeg dit zou aanpakken. Maar tijdens een volledige vlakke ploegentijdrit van 32 kilometer zoals nu, niet.”

“Op zich ben ik absoluut voorstander van reglementswijzigingen zoals deze, om dan nog scherper over tactiek na te moeten denken”, gaat de Duitser verder. “Maar daar moet het parcours zich dus ook voor lenen. Als we dinsdag vijf kilometer bergop zouden rijden, zou die ploegentijdrit er heel anders uitzien. Een stuk interessanter. Natuurlijk kun je nu in de finale extra mannetjes overboord gooien. Maar als er vier over zijn waarvan er drie nog 20% harder kunnen, blijft die vierde renner er op het vlakke makkelijk bij door in het wiel te zitten. Bergop is dat een heel ander verhaal.”

Tactiek sterrenteam Jumbo-Visma

En dus verandert er niet veel qua voorbereiding voor Jumbo-Visma. “We hebben er niet speciaal voor getraind. ’s Winters doen we wel een paar algemene ploegentijdrittrainingen, omdat het een van onze specialiteiten is en het één, twee of drie keer per jaar voorkomt. Maar we hebben onze selectie voor Parijs-Nice wel speciaal voor deze ploegentijdrit ingedeeld. Wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss en meervoudig wereldkampioen Rohan Dennis hebben we uiteraard meegenomen naar hier vanwege die ploegentijdrit. Maar dat staat los van de speciale regels.”

Naast Foss en Dennis, beschikt Jumbo-Visma ook nog over tempobeulen als Edoardo Affini, Jan Tratnik en Nathan Van Hooydonck. Behoudens sprinter Olav Kooij, kan kopman Jonas Vingegaard in principe met een voltallige ploeg over de meet rijden. “Het enige verschil voor dinsdag is dat je niet rekening hoeft te houden met het feit dat er vier man over móeten blijven. Daarin hoef je geen tactische keuzes te maken. We gaan zo snel mogelijk naar de finish toe rijden. Met zeven man kun je altijd harder dan wanneer je alleen rijdt. Zelfs als je Filippo Ganna heet, gaat dat je niet lukken.”

Pogačar pijn doen

Niermann wil met zijn ploeg en kopman Vingegaard graag tijd terugpakken op Tadej Pogačar. Hij verzamelde in de eerste twee ritten al twaalf bonificatieseconden. “In verhouding tot de ploegentijdrit, hoop ik dat dit er niet veel zijn”, zegt Niermann. “Maar dat zullen we dinsdag zien. We gaan zo hard mogelijk rijden en daarna maken we de balans op. Hopelijke kunnen we tijd pakken op de concurrentie. Het gaat erom dat je een paar heel sterke mannen hebt die voor lange tijd een heel hoog tempo kunnen houden. Die mannen hebben wij in onze ploeg zeker zitten.”

UAE Emirates – de ploeg van de Sloveen – is al een tijdje bezig met deze ploegentijdrit. Voor hen steekt het anders in de kaart, denkt Niermann. “Als Pogačar zo veel beter is dan de rest en zij zijn wiel niet meer kunnen houden in de laatste kilometers, dan is het natuurlijk zinvol om hem te lanceren en die laatste kilometers alleen te laten rijden. Maar dat zullen we zien. Ik verwacht niet dat er morgen spannende dingen gebeuren qua tactiek. UAE Emirates kan zich goed voorbereid hebben, maar daar hebben ze niet veel aan. Laat ze dinsdag ons het tegendeel maar bewijzen.”

