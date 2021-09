Jumbo-Visma vreest na opgave Harper: “Uitgangspositie kan min of meer overboord”

Jumbo-Visma vreest een streep te kunnen zetten door de klassementsambities van Wout van Aert in de Tour of Britain. De Nederlandse ploeg zag op de tweede dag Chris Harper uitvallen met een elleboogblessure. “Het plan was om een goede uitgangspositie te creëren voor de ploegentijdrit van morgen. Door het wegvallen van Chris kan dat min of meer overboord”, zegt ploegleider Frans Maassen.

“Het is doodzonde dat Chris vandaag letterlijk wegviel. Het resultaat vandaag is prima, maar we hebben wel meer werk moeten leveren dan gepland en gehoopt”, aldus Maassen. “We moeten na morgen zien wat we met Wout in het klassement kunnen klaarspelen. Om een goed klassement te rijden is een goede ploegentijdrit cruciaal. Des te zuurder is het dat Chris er niet meer bij is.”

Voor de ploegentijdrit van 18,2 kilometer heeft Jumbo-Visma nu nog Van Aert, Pascal Eenkhoorn, George Bennett, Gijs Leemreize en Tony Martin over. “Morgen wilden we onszelf echt tonen. De wijzigingen die we eerder al moesten doorvoeren, pleitten al niet in ons voordeel”, doelt de ploegleider op de afmelding van Tobias Foss, die vervangen werd door Leemreize. “We moeten maar zien waar het schip gaat stranden met vijf gemotiveerde renners aan boord.”

‘Iedereen keek naar ons’

De ritwinst in Exeter ging maandag naar aanvaller Robin Carpenter, die ook de leiding overnam van Van Aert. Jumbo-Visma wilde namelijk niet alles op alles zetten in de achtervolging. “Al voor deze ronde hebben we met Wout gesproken om de dagen uit te kiezen”, zegt Maassen. “Iedereen keek naar ons en wij konden en wilden het ook niet alleen. Dat is koers. Wout moet vooral met een goed gevoel deze ronde verlaten en daarvoor heeft hij gisteren een goede eerste aanzet gegeven.”

Over de blessure van Harper: hij heeft enkele hechtingen in zijn elleboog en maakt het volgens de ploeg ‘naar omstandigheden goed’.