Jumbo-Visma verwachtte aanvallen Pogacar: “Die kwamen niet, misschien teken aan de wand”

Jumbo-Visma is weer een dag dichter bij hun gele droom in Parijs. Het Nederlandse WorldTeam was voorbereid op aanvallen van grote uitdager Tadej Pogačar, maar de Sloveen bewaarde al zijn energie voor een laatste krachtsinspanning op het vliegveld van Peyragudes. “Had hij een groot verschil in het klassement willen maken, dan had hij moeten aanvallen. Maar dat is niet gebeurd”, stelde ploegleider Arthur van Dongen vast voor de camera van WielerFlits

Met de laatste Pyreneeënrit van donderdag voor de boeg, is het nog alle hens aan dek bij Jumbo-Visma. “We hebben geleerd dat Jonas en Pogačar elkaar bergop niet veel toegeven. Ik denk dat dit ons heel veel vertrouwen geeft voor donderdag. We hadden aanvallen verwacht, maar die kwamen er niet. Laat dat een teken aan de wand zijn.”