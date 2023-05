Jumbo-Visma verrast met zege in openingsploegentijdrit La Vuelta Femenina

Jumbo-Visma is goed begonnen aan La Vuelta Femenina. De Nederlandse formatie won maandag de openingsploegentijdrit in Torrevieja. Canyon//Sram werd op één seconde tweede, Trek-Segafredo eindigde als derde. Anna Henderson kwam als eerste over de streep van Jumbo-Visma en mag dinsdag starten in de rode leiderstrui.

De Gran Salida van La Vuelta Femenina vond plaats in Torrevieja. Daar stond een ploegentijdrit op het programma van 14,5 kilometer. De route bevatte de nodige bochten, maar weinig hoogtemeters. Het team dat het spits afbeet, Sopela Women’s Team, legde het parcours af met een gemiddelde snelheid van 42,9 kilometer per uur. Dat leverde een tijd op van twintig minuten en 16 seconden.

Sopela Women’s Team bleef een tijdje aan de leiding staan, totdat Massi-Tactic binnenkwam en maar liefst 47 seconden van de beste tijd afdeed. De rensters van dit Spaanse conti-team mochten ook even genieten in de hot seat, maar op een gegeven moment dook Israel Premier Tech Roland onder de tijd. Daarna volgden de toptijden elkaar snel op. St Michel-Mavic-Auber93, Liv Racing TeqFind en Jayco AlUla stonden achtereenvolgens een moment aan de leiding.

Jumbo-Visma klokt de beste tijd

Jumbo-Visma, de eerste ploeg na Jayco AlUla, nam echter een flinke hap van de tijd van de Australiërs. Was hun 18 minuten en 3 seconden genoeg voor de winst? EF Education-TIBCO SVB, Team DSM, UAE Team ADQ en FDJ-SUEZ konden alvast niet tippen aan de Nederlandse ploeg. Canyon//SRAM Racing kwam wel bijzonder dicht in de buurt: de ploeg van Chloe Dygert en Kasia Niewiadoma kwam slechts één tel tekort.

Trek-Segafredo gaf vervolgens negen seconden toe, waarna enkel SD Worx en Movistar nog binnen moesten komen. SD Worx kon de favorietenstatus niet waarmaken en verloor veertien seconden op Jumbo-Visma. Movistar deed het net iets beter, maar haalde het ook niet. Van Vleuten en haar ploeggenoten gaven twaalf seconden toe op Marianne Vos, Riejanne Markus, Coryn Labecki, Eva van Agt, Noemi Rüegg, Amber Kraak en Anna Henderson.