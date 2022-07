Jumbo-Visma verliest leiderstrui in Polen: “Stuk lastiger te controleren”

Olav Kooij is leider af in de Ronde van Polen. De jonge sprinter van Jumbo-Visma eindigde in de rit naar Zamosc als vierde en zag vroege vluchter Jonas Abrahamsen genoeg bonificatieseconden pakken om hem voorbij te gaan in het klassement. “Een vierde plaats is niet slecht, maar Olav ging voor het hoogst haalbare”, zegt ploegleider Maarten Wynants op de ploegsite.

“Het is een stuk lastiger om de wedstrijd te controleren nu we nog maar met vijf man in koers zijn”, doelt Wynants op de opgave van Sam Oomen, die gisteren ten val kwam en niet verder kon. “Al vrij vroeg in de etappe werd duidelijk dat we er alleen voor stonden. In de slotfase moesten we alle zeilen bijzetten om de laatst overgebleven vluchter te grijpen.”

Het was Jasper De Buyst die het de sprintersploegen moeilijk maakte en pas op 1,5 kilometer van de meet werd gegrepen. “Daardoor moest Mick van Dijke een ferme inspanning leveren die hij liever op zak had gehouden voor de leadout. Mike Teunissen zette Olav goed af in de laatste honderden meters”, aldus de ploegleider, die uiteindelijk Gerben Thijssen de sprint zag winnen. “Morgen is een dag voor de klassementsmannen. Later in de week komen er wellicht nog enkele sprintkansen.”