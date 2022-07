Gerben Thijssen grijpt sprintzege in Ronde van Polen, Olav Kooij blijft leider

Gerben Thijssen heeft de tweede etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De Belgische sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert was na een etappe van ruim 205 kilometer de snelste sprinter in Zamosc. Hij versloeg Pascal Ackermann en Jonathan Milan. Gele trui Olav Kooij eindigde als vierde, maar behield wel de leiderstrui.

Met Olav Kooij in de geel-rode leiderstrui ging het peloton van start in het regenachtige Chełm. Thomas De Gendt probeerde in de openingsfase mee te springen in de ontsnapping, maar dat lukte hem niet. Ook Daan Hoole en Alessandro De Marchi lieten zich zien, maar geraakten ook niet weg.

Kopgroep van vier

Jasper De Buyst had, in tegenstelling tot De Gendt, wel succes namens Lotto Soudal. Hij wist samen met Andrea Peron (Novo Nordisk), Piotr Brozyna en Patryk Stosz (Poolse selectie) een vluchtgroep te vormen die meer dan zes minuten voorsprong kreeg. Naast regen was er ook veel wind, maar een waaierpoging werd teniet gedaan.

De voorsprong van de vier koploper bleef daarna lange tijd schommelen tussen de drie en vier minuten. Het waren sprintersploegen Jumbo-Visma, Quick-Step-Alpha Vinyl, Bahrain Victorious en Groupama-FDJ die in het peloton op kop reden. Nadat ook Team DSM ging meerwerken, werd het tempo nog verder opgevoerd.

De Buyst houdt lang stand

In de kopgroep lieten Abrahamsen, Brozyna en Stosz op 23 kilometer van de finish lopen. De Buyst hield zijn inspanning nog wel even vol. Met een minuut voorsprong begon hij aan de laatste 15 kilometer richting Zamosc, maar dat bleek een kansloze missie. De sprinttreintjes haalden de Belgische coureur van Lotto Soudal namelijk in op 1,5 kilometer van de meet.

Daarna was het aan de sprinters, al probeerde Roger Kluge de rappe mannen nog te verrassen met een late aanval. Hij werd gegrepen en zag hoe Gerben Thijssen naar de overwinning sprintte. Voor de Belg is het, na zijn eerdere ritzege dit jaar in de Vierdaagse van Duinkerke, zijn tweede profzege. Thijssen bleef Pascal Ackermann, Jonathan Milan en leider Kooij voor.