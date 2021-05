Jumbo-Visma verlegt focus: “Proberen met Tobias Foss in top-10 te eindigen”

Jumbo-Visma wil, ondanks het eerdere afhaken van George Bennett in het klassement, toch in de top-10 van het algemeen klassement van de Giro d’Italia eindigen. Tobias Foss is daarvoor de aangewezen man, vertelt ploegleider Addy Engels. In de rit naar Cortina d’Ampezzo schoof de Noor een plekje op.

“De etappe is voor ons naar wens verlopen”, reageert Engels. “Koen Bouwman zat mee in de oorspronkelijke vlucht. Helaas bleek al snel dat hij niet mee kon met de besten in de groep. Koen heeft zich vervolgens laten terugzakken en het nodige werk verricht voor Tobias.”

“Op de slotklim was het ieder voor zich. Tobias besloot al vrij snel zijn eigen tempo te gaan rijden en dat deed hij met verve. Uiteindelijk resulteerde dat in een tiende plek en een plaatsje winst in het algemeen klassement”, aldus de ploegleider. Foss is nu negende, op 8.20 minuut van Egan Bernal. “We proberen met Tobias in de top-10 te eindigen. Hij heeft daar vandaag goede zaken voor gedaan.”