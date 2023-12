Niels Bastiaens • woensdag 27 december 2023 om 17:54

Jumbo-Visma twee keer aan het feest in Heusden-Zolder: “Wordt bijna normaal gevonden”

Interview Een tevreden ploegleider Jan Boven zag in de Superprestigecross van Heusden-Zolder zijn beide poulains van Jumbo-Visma juichen. Nochtans hadden zowel Wout van Aert als Fem van Empel niet de ideale aanloop naar de Limburgse cross. Bij WielerFlits geeft Boven tekst en uitleg.

Winnen is voor Jumbo-Visma niet nieuw, maar wat betekenen die crosszeges in hun verhaal? “Heel veel. Elke overwinning is mooi om mee te nemen. Het wordt bijna normaal gevonden dat ze hier allebei winnen”, stelt coach Boven vol lof. “Het is niet de eerste keer dat we twee keer op één dag winnen in de cross. Wout en Fem hebben dat nog al eens gedaan, volgens mij Wout en Marianne Vos ook. Maar het is wel heel mooi.”

Zegereeks Van Empel

Van Empel zag haar reeks van 11 opeenvolgende zeges dinsdag in Gavere doorbroken worden. Maar dat was volgens Boven niet het grootste probleem. “Onderschat haar valpartijen niet. Haar knie hard geraakt, en ze is ook flink ziek geweest. Twee weken lang heeft ze amper kunnen trainen. Als sporter ga je daar geen extra zelfvertrouwen krijgen. Gavere was ook geen lekker parcours om erin te komen, met al die afdalingen. Het was heel knap dat ze nog tweede werd.”

“Maar in Zolder was het voor mij meteen duidelijk dat we een andere Fem zouden zien. Al na een rondje inrijden, zei ze: vandaag is écht mijn parcours. Het vertrouwen was er meteen weer. Ze kan na een zware periode zo meteen weer laten zien: ik kan dit toch. Al moest haar zegereeks natuurlijk ooit gestopt worden. Als het gisteren niet was gebeurd, dan wel een andere keer.”

Van Aert vs. Van der Poel

Voor Van Aert was het in Zolder een van de weinige keren dat hij het niét moest opnemen tegen wereldkampioen Van der Poel. “Zijn niveau is gewoon goed. Maar Mathieu is superieur”, maakt de ploegleider de balans op. “We weten waar we staan, en dat het gevecht met Mathieu een lastige is. Maar het is niet zo dat het geen gevecht hoeft te worden. Alleen, de keren dat ze samen hebben gereden, was het duidelijk dat het helaas geen gevecht was.”

Boven blijft geloven dat de drievoudige wereldkampioen meer weerwerk gaat kunnen bieden. “Hoe we dit nu evalueren? Niet. Dit was allemaal ingecalculeerd. Alles maakt deel uit van een groter plan, en daar blijven we ons aan houden. Het is niet omdat we een paar keer tweede worden in de cross, dat we nu panikeren en denken: oh nee, we moeten een aantal dingen anders doen.”