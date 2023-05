Jumbo-Visma-talent Archie Ryan pijnvrij na maandenlange knieblessure

Jumbo-Visma kon maandenlang geen beroep doen op Archie Ryan vanwege een knieblessure, maar inmiddels heeft het Ierse talent weer een stip aan de horizon. Hij kan namelijk pijnvrij fietsen en hoopt aan het einde van de zomer zijn rentree te maken in koers. “Ik ben blij dat die nachtmerrie van afgelopen halfjaar achter me ligt”, aldus Ryan.

“Na vorig seizoen werd ik ziek, waardoor ik langer van de fiets moest blijven dan ik had gehoopt. Toen ik midden november terugkeerde op de fiets, kreeg ik last van mijn knie”, zegt de 21-jarige Ryan op de ploegsite van Jumbo-Visma. “Vanaf dat moment was het een hele lange nachtmerrie om de problemen op te lossen. Ik heb veel specialisten gezien, heb veel met mijn fysiotherapeut gewerkt en ben gaan zwemmen om conditie te onderhouden.”

De Ier viel daardoor ver terug, nadat hij in 2022 juist uitblonk met ritzeges in de Ronde van Slowakije, de Ronde de l’Isard en een vierde plek in de Ronde van de Toekomst. “Er zijn weken geweest waarin ik na twintig minuten weer moest terugkeren omdat het toch nog niet lukte om pijnvrij te fietsen. Nu lukt dat wel en kan ik rustig gaan opbouwen. Ik ben heel hongerig om terug te keren en toe te werken naar mijn hoogste niveau.”

“Vorig seizoen was echt een goed jaar, hopelijk kan ik dat niveau opnieuw benaderen. Maar voorlopig geniet ik al van dat ene uurtje dat ik op de fiets kan zitten”, aldus Ryan, die sinds 2020 onderdeel uitmaakt van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma.