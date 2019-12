Primoz Roglic maakt zijn opwachting in de Tour de France vrijdag 20 december 2019 om 14:04

Het is definitief: Primož Roglič zal volgend jaar een gooi doen naar eindwinst in de Tour de France. Dat heeft de Sloveense ronderenner laten weten tijdens de ploegenpresentatie van Jumbo-Visma. De regerend winnaar van de Vuelta a España zal daarnaast meedoen aan Parijs-Nice en de Ardennenklassiekers.

Roglič mocht dit jaar al vroeg de handen in de lucht steken na zijn eindzege in de UAE Tour, maar de klimmer annex tijdrijder zal in 2020 wat later aan het seizoen beginnen. “Ik sta volgend jaar aan de start van Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland, maar ik zal ook deelnemen aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.”

Het grote doel van de Sloveen is echter de Ronde van Frankrijk. De coureur van Jumbo-Visma werd in 2018 al eens vierde in de Franse ronde, achter eindwinnaar Geraint Thomas, zijn huidige ploeggenoot Tom Dumoulin en Chris Froome. “Ik hoop zo goed mogelijk te presteren”, zo vertelde Roglič in Amsterdam.

De 30-jarige renner kan terugkijken op een zeer succesvol 2019, met eindzeges in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico, de Ronde van Romandië en de Ronde van Spanje. Daarnaast eindigde hij als derde in de Giro d’Italia, maar volgend jaar staat dus alles in het teken van die andere grote ronde.

Voorlopig programma Primož Roglič in 2020 Parijs-Nice (8 maart – 15 maart)

Ronde van het Baskenland (6 april – 11 april)

Waalse Pijl (22 april)

Luik-Baskenaken-Luik (26 april)

Tour de France