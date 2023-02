Jumbo-Visma slechts elfde in ploegentijdrit UAE Tour: “Te voorzichtig gestart”

Vier jaar geleden won Jumbo-Visma nog de eerste ploegentijdrit in de UAE Tour, maar vandaag kwam de Nederlandse formatie niet verder dan een elfde plaats. “Op het eerste stuk zijn we iets te voorzichtig gestart”, is de conclusie van ploegleider Maarten Wynants.

Jumbo-Visma kwam vrij traag uit de startblokken, zag ook Wynants vanuit de ploegleiderswagen. “Maar in het tweede gedeelte hebben we goed de snelheid gehouden. Technisch was het een goede tijdrit, maar we kunnen concluderen dat we iets te laat op gang kwamen.” Aan de streep moest de Nederlandse ploeg exact twintig tellen toegeven op de winnende equipe Soudal-Quick-Step.

“We zijn hier met een relatief jonge ploeg, zonder onze specialisten. De uitslag valt voor velen misschien een beetje tegen, maar het verlies van de twintig seconden hadden we vooraf eigenlijk al een beetje ingecalculeerd”, aldus Wynants, die wel een sterke Michel Hessman heeft gezien. “Hij heeft vandaag echt de verantwoordelijkheid gepakt. Met zijn lange beurten heeft hij echt bewezen hoe sterk hij is. Michel maakt een goede ontwikkeling door.”

Woensdag is het in de UAE Tour niet aan de hardrijders, maar aan de klimmers. De derde etappe finisht namelijk op de flanken van de klim naar Jebel Jais. Jumbo-Visma kijkt dan vooral naar Sepp Kuss en Thomas Gloag. Wynants: “Het gaat een zware dag worden met een moeilijke finish. Sepp is goed hersteld van zijn val in de eerste etappe en is er klaar voor om een mooi resultaat te rijden.”