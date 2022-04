Jumbo-Visma rekent op Vingegaard en Benoot in Waalse Pijl, Roglic ontbreekt

Jumbo-Visma heeft zijn zevenkoppige selectie voor de Waalse Pijl gepresenteerd. De Nederlandse formatie rekent, bij afwezigheid van de beoogde kopman Primož Roglič, vooral op Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot.

Roglič, die vorig jaar nog als tweede finishte in de Waalse Pijl, kampt sinds de Ronde van het Baskenland met een knieblessure. Jumbo-Visma wil in aanloop naar de Tour de France geen risico nemen met zijn groterondekopman. Naar verluidt gaat Roglič nog op hoogtestage en rijdt hij het Critérium du Dauphiné als laatste opwarmer voor de Tour.

In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zal de Nederlandse ploeg het dus moeten doen zonder de Sloveense klimmer. Toch heeft Jumbo-Visma nog voldoende ijzers in het vuur voor allereerst de Waalse Pijl. In de midweekse Ardennenklassieker is het nu aan Vingegaard en Benoot om de sportieve kastanjes uit het vuur te halen. Vingegaard werd eerder deze maand nog zesde in de Ronde van het Baskenland, Benoot derde in de Amstel Gold Race.

Robert Gesink en Jos van Emden zorgen voor de broodnodige ervaring binnen de selectie. Pascal Eenkhoorn, Gijs Leemreize en Michel Hessmann vervolledigen de selectie voor de Waalse Pijl. Wout van Aert is er woensdag nog niet bij, maar staat zondag wel aan de start van Luik-Bastenaken-Luik.