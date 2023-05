Jumbo-Visma over coronagevallen: “Natuurlijk baart dit zorgen, maar niet alleen bij ons”

Jumbo-Visma moest eerder deze week nog een flinke tik incasseren, in aanloop naar de Giro d’Italia 2023. De ploeg zag Tobias Foss en Robert Gesink, twee belangrijke krachten voor kopman Primož Roglič, afhaken met corona. Dat het virus weer bezig lijkt aan een opmars in het wielerpeloton, baart de Nederlandse ploeg wel zorgen.

Dat laat Arthur van Dongen, een van de ploegleiders van Jumbo-Visma in de komende Ronde van Italië, weten aan De Telegraaf. “Natuurlijk baart dit zorgen, maar niet alleen bij ons. We zijn woensdag met de ploeg naar Italië gekomen en op onze vlucht zaten veel renners. De wereld om ons heen is corona vergeten, maar iedereen van de wielerploegen in het vliegtuig droeg een mondkapje.”

“En de andere maatregelen zullen ook weer worden opgestart, zoals elke dag testen”, schetst Van Dongen. “Dan zullen er misschien mensen denken dat het niet zo veel voorstelt, en voor sommigen is dat wellicht zo. Sam Oomen testte ook positief en kreeg alleen wat last van een loopneus, maar Robert en Tobias werden goed ziek met flinke koorts.”

“Roglič kan hier erg goed mee omgaan”

Voor kopman Primož Roglič is het late afhaken van Foss en Gesink een flinke streep door de rekening, maar de Sloveen is nog altijd optimistisch. Van Dongen: “Primož is heel relaxed. Hij weet inmiddels dat er in het wielrennen van alles kan gebeuren dat je niet in de hand hebt. Dit overkomt ons nu en Primož is iemand die daar heel goed mee kan omgaan.”

De Nederlandse formatie zal, met Rohan Dennis en Jos van Emden als vervangers, niet veel veranderen aan de uitgestippelde koerstactiek. “We moeten meteen scherp zijn in die eerste dagen, maar we weten allemaal hoe zwaar de laatste week is. Hoe dan ook… We zijn er, ondanks de problemen in de aanloop, klaar voor”, aldus Van Dongen.

