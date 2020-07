Jumbo-Visma nog jaren door met kledingsponsor AGU maandag 6 juli 2020 om 19:18

Jumbo-Visma heeft het contract met kledingsponsor AGU opengebroken en voor onbepaalde tijd verlengd. De verbintenis loopt minstens door tot eind 2023. AGU is sinds begin 2019 partner van de Nederlandse WorldTour-ploeg en sinds dit jaar ook van de opleidingsploeg.

“Ons sponsormodel met hoofdsponsors voor onbepaalde tijd is uniek”, reageert Jumbo-Visma-manager Richard Plugge. “Dat AGU zich als kleding- en brillenpartner aansluit bij dat model en dat we voor onbepaalde tijd samen de toekomst ingaan, bevestigt het vertrouwen dat we in elkaar hebben.”

Naast wielerkleding en brillen levert AGU ook vrijetijdskleding voor Jumbo-Visma. Björn Jeurissen is als CEO blij dat zijn bedrijf verbonden blijft aan de ploeg. “Onze productontwikkeling is sinds de start van de samenwerking in een stroomversnelling gekomen”, zegt hij. “De feedback die wij vanuit de ploeg ontvangen, zowel van de begeleiding als van de renners, is onbetaalbaar. De fietsmarkt laat juist nu volop potentie en groei zien.”

Nieuw tijdritpak: “Tot 1,3% tijdwinst”

Jumbo-Visma presenteerde maandag, precies een jaar na de ritzege van Mike Teunissen in de Tour, een nieuw tijdritpak waaraan ook de Technische Universiteit Eindhoven meewerkte. Onder meer in een windtunnel is het pak getest. “Dat is een zeer intensief proces, dat nu al maar liefst 3,7% minder luchtweerstand en tot 1,3% tijdwinst oplevert ten opzichte van de beginsituatie”, zegt hoogleraar Bert Blocken van de TUE.