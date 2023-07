‘Jumbo-Visma moet absoluut niet panikeren’

Video

Jumbo-Visma staat na de eerste week van de Tour de France in het geel. Jonas Vingegaard werd de afgelopen twee bergritten gelost door Tadej Pogacar, maar paniek is absoluut niet nodig bij de Nederlandse ploeg. Waarom dan? Dat en meer hoor en zie je in de WielerFlits Update.

Spoorboekje

0:04 – Intro

0:29 – Paniek is zeker niet nodig bij Jumbo-Visma

4:07 – Is Tadej Pogacar de nieuwe grote favoriet?

5:07 – Het afschaffen van de bonificatieseconden op bergen

8:03 – Michael Woods zegeviert op de Puy de Dôme

9:00 – Matteo Jorgenson probeert het, maar haalt het niet

9:40 – Bijzondere dag voor Mathieu van der Poel

11:48 – Outro

Zeger legt uit: “Pogacar kon Vingegaard wel twee keer op afstand rijden, maar het verschil was telkens zeer klein. Vingegaard kraakte, maar breken deed hij niet.” Maxim vult aan: “De Puy de Dôme was ook een beklimming op het lijf van Pogacar. In de komende twee weken komt er ook nog heel wat aan wat Vingegaard dan juist goed ligt.”

Daarnaast bespreken de mannen de strijd tussen de renners uit de vroege vlucht, die uiteindelijk gewonnen werd door Michael Woods. De Canadees won bovenop de Puy de Dôme nadat hij in de laatste kilometer Matteo Jorgensen inhaalt. Maxim vertelt vervolgens wat over de bonificatieseconden op de top van de bergen. Hij vindt dat deze afgeschaft moeten worden.

En verder…

Hebben Maxim en Zeger het over de dag van Mathieu van der Poel. Het was een speciale dag voor de Nederlander, aangezien rit negen in Saint-Léonard-de-Noble startte. Dat is het terrein van de familie Van der Poel en dus ook wijlen Raymond Poulidor. Van der Poel werd daardoor op het podium gehaald om Poulidor uitgebreid te eren.