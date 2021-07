Jumbo-Visma mikt vandaag op gele trui met Wout van Aert

Jumbo-Visma gaat vandaag in de etappe naar Le Grand-Bornand proberen Wout van Aert aan de gele trui te helpen. Na een week in de Tour de France staat de Belgische renner tweede, op dertig tellen van Mathieu van der Poel.

“Het is niet dat Jumbo-Visma in zijn eentje bepaalt wat er gebeurt op een dag als vandaag”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman bij de start van de etappe tegen onder andere WielerFlits. “Alleen begint het natuurlijk wel altijd bij een plan en het is duidelijk dat Wout een kans maakt om het geel te pakken.”

Volgens Zeeman rijdt met Van der Poel echter wel een heel sterke renner in het geel. “Als die de bereidheid heeft om ervoor te vechten, dan wordt het denk ik heel moeilijk want Mathieu is van een ongekend niveau. Maar wil hij zich, met het oog op Tokio, nog een keer een dag helemaal uit elkaar trekken voor het geel?”

“Maar het is voor ons een doel om ervoor te gaan en daar gaan we in ieder geval alles aan doen”, aldus de sportief directeur.