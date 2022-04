Jumbo-Visma met Kooij en Mick van Dijke in Circuit de la Sarthe

Jumbo-Visma heeft zijn selectie voor het Circuit de la Sarthe bekendgemaakt. De Nederlandse formatie rekent in de Franse rittenkoers onder meer op de snelle benen van Olav Kooij en Mick van Dijke. Owen Geleijn, Rick Pluimers en Lars Boven vervolledigen de selectie.

Kooij hoopt in het Circuit de la Sarthe zijn eerste zege van het seizoen te boeken. De 20-jarige sprinter is het hele jaar al uitstekend op dreef en verzamelde reeds de nodige ereplaatsen, maar voorlopig ontbreekt de kers op de taart. Zo werd hij al tweede in een etappe in de UAE Tour, kwam hij in Tirreno-Adriatico als tweede en derde over de streep en eindigde hij als vijfde in de sprinterskoers Minerva Classic Brugge-De Panne.

Met Mick van Dijke heeft de ploeg nog een tweede rappe man in de gelederen. De 22-jarige Zeeuw mocht zondag als vervanger van de zieke Wout van Aert opdraven in de Ronde van Vlaanderen en zijn invalbeurt bleef niet onopgemerkt. Halverwege de wedstrijd sprong hij namelijk mee met een nieuwe kopgroep. “Uiteindelijk denk ik ook bewezen te hebben dat ik hier wel degelijk iets te zoeken heb”, vertelde hij na afloop aan WielerFlits.

Geleijn, Pluimers en Boven koersen normaal voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, maar mogen zich vanaf dinsdag laten zien op een hoger niveau. De 68ste editie van het Circuit de la Sarthe duurt tot en met vrijdag.

Selectie Jumbo-Visma voor Circuit Cycliste Sarthe (5-8 april)

Olav Kooij

Mick van Dijke

Owen Geleijn

Rick Pluimers

Lars Boven