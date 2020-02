Jumbo-Visma met Groenewegen en De Plus naar UAE Tour dinsdag 18 februari 2020 om 18:19

Jumbo-Visma trekt met ambities naar de UAE Tour, die aankomende zondag begint met een sprintersvriendelijke etappe. De Nederlandse WorldTour-formatie hoopt op sprintsucces met Dylan Groenewegen, terwijl Laurens De Plus de man is die voor een goed klassement moet zorgen.

In de tweede editie van de UAE Tour krijgen de sprinters meerdere kansen op dagsucces, terwijl de ronde beslist zal worden op de flanken van Jebel Hafeet. De organisatie heeft zelfs besloten om tweemaal een aankomst te organiseren op de ruim tien kilometer lange beklimming. Daarnaast finishen de renners één keer op de steile Hatta Dam.

Addy Engels, die als ploegleider van Jumbo-Visma aanwezig zal zijn in de UAE Tour, kijkt uit naar het begin van de ronde. “We hebben twee belangrijke doelen: sprints winnen met Dylan en een goed klassement rijden met Laurens. Dylan is zijn seizoen goed begonnen met twee overwinningen in Valencia”, zo vertelt de ex-renner in een persbericht.

Nog twee namen

“In vergelijking met de Ronde van Valencia hebben we er met Timo Roosen en Tony Martin twee sterke renners bij. De wind speelt altijd een rol in de Verenigde Arabische Emiraten, dus we moeten waakzaam zijn voor waaiers.”

Jumbo-Visma rekent verder op Koen Bouwman, die zich opmaakt voor zijn eerste wedstrijd van 2020. De ploeg moet zijn definitieve selectie nog communiceren.