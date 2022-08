Jumbo-Visma met Gesink en Harper naar Burgos, Dekker voor de sprints

Jumbo-Visma heeft zijn selectie voor de Ronde van Burgos, de Spaanse rittenkoers die dinsdag van start gaat, bekendgemaakt. Robert Gesink, Lennard Hofstede, David Dekker en Timo Roosen zorgen voor de Nederlandse inbreng. Edoardo Affini en Chris Harper maken de selectie compleet.

Voor het algemeen klassement kijkt de ploeg vooral naar Gesink en Harper. Beide renners kwamen afgelopen zaterdag ook al in actie tijdens de Clásica San Sebastián. Harper kwam als 42ste over de streep, Gesink werd 53ste. Ook Lennard Hofstede maakte deel uit van de Jumbo-Visma selectie voor de Clásica San Sebastián, maar wist in tegenstelling tot Gesink en Harper de finish niet te bereiken.

Jumbo-Visma hoopt de komende dagen met David Dekker en Timo Roosen ook te scoren in de wat vlakkere sprintritten. De 24-jarige Dekker lijkt op papier de snelste renner binnen de selectie van de Nederlandse formatie, al is oud-Nederlands kampioen Roosen ook zeker niet traag. Aan de Italiaanse hardrijder Edoardo Affini de taak om Dekker en Roosen zo goed mogelijk bij te staan in de finale.

Selectie Jumbo-Visma voor Ronde van Burgos (2-6 augustus)

Edoardo Affini

David Dekker

Robert Gesink

Chris Harper

Lennard Hofstede

Timo Roosen