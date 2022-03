Jumbo-Visma met Dumoulin, Kruijswijk en Oomen naar Ronde van Catalonië

Jumbo-Visma heeft zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Catalonië. De ploeg hoopt met Sam Oomen en Steven Kruijswijk een goed klassement te rijden. Voor Tom Dumoulin is de Ronde van Catalonië een goede voorbereidingswedstrijd richting de Giro d’Italia.

Volgens ploegleider Marc Reef biedt het parcours mogelijkheden voor een goed eindklassement met Oomen. “Sam is na een moeilijk 2019 en 2020 op de weg terug. In Valencia heeft hij al goed gereden. Door ziekte heeft hij een aantal wedstrijden niet kunnen rijden, maar in Catalonië vindt hij een parcours op zijn maat. Het is voor hem een mooie kans om te kijken wat hij kan in een WorldTour-koers van dit niveau.”

Ook Kruijswijk mag het weer een keer laten zien als klassementsrenner. “Steven heeft er een goede winter en voorbereiding opzitten. Tot de val in Parijs-Nice vorige week verliep alles goed voor hem. Hij had het goede gevoel terug en we moeten afwachten hoe dat nu gaat zijn”, aldus Reef. Voor Oomen en Dumoulin is het verder een goede ‘testcase’ richting de Giro. Reef: “Ze kunnen er finales rijden en dat is goed voor het gevoel. Ze kunnen zich meten met de wereldtop en koersritme opdoen.”

Sprinten met David Dekker?

In de wat vlakkere etappes is het uitkijken naar David Dekker, al kende de 24-jarige zoon van oud-prof Erik Dekker nog geen al te best seizoen. “Het parcours telt vier lastige etappes die misschien in een sprint kunnen eindigen. Een David in goede doen moet dat zeker aankunnen. Maar na zijn valpartij in Valencia tasten we toch nog wat in het duister of hij echt aan sprinten zal toekomen”, aldus Reef. Rohan Dennis, Robert Gesink en Chris Harper vervolledigen de selectie.

Selectie Jumbo-Visma voor Ronde van Catalonië (21-27 maart)

David Dekker

Rohan Dennis

Tom Dumoulin

Robert Gesink

Chris Harper

Steven Kruijswijk

Sam Oomen