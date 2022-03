Jumbo-Visma met Benoot en Teunissen in Dwars door Vlaanderen

Jumbo-Visma heeft zijn selectie voor Dwars door Vlaanderen naar buiten gebracht. Wout van Aert en Christophe Laporte kiezen voor een rustige (trainings)week in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen en verschijnen woensdag niet aan de start. De Nederlandse formatie heeft alsnog voldoende ijzers in het vuur.

Met Tiesj Benoot, David Dekker, Pascal Eenkhoorn, Timo Roosen, Olav Kooij, Mike Teunissen en Mick van Dijke staan er woensdag zeven sterke renners aan de start van Dwars door Vlaanderen. Van Dijke, die in september de overstap maakte van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, kijkt uit naar de Vlaamse klassieker. “Er staan gewoon heel goeie renners aan de start. Met Benoot en Teunissen hopen wij natuurlijk een grote rol te kunnen spelen in de finale.”

“Ze hebben het de afgelopen klassiekers ook al erg goed gedaan en wij gaan hen volop ondersteunen om er alles uit te halen. Stiekem hoop ik dat ik het zelf ook kan schoppen tot in de finale. Er zitten dit jaar minder bekende hellingen in de race. Hellingen die ik zelf nog niet omhoog heb gereden, maar ik heb wel research gedaan naar hoe steil en lang ze zijn natuurlijk. Ik start woensdag dus met vertrouwen en ben trots dat ik deel uitmaak van deze ploeg.”

De 20-jarige Kooij is op papier de snelste renner binnen de ploeg van Jumbo-Visma, maar het is de vraag of de jonge Nederlander al sterk genoeg is om mee te doen voor de zege in een koers als Dwars door Vlaanderen.

Selectie Jumbo-Visma voor Dwars door Vlaanderen (30 maart)

Tiesj Benoot

David Dekker

Pascal Eenkhoorn

Timo Roosen

Olav Kooij

Mike Teunissen

Mick van Dijke