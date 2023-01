Wilco Kelderman gaat als superknecht van Primož Roglič naar de Giro d’Italia 2023. De 31-jarige Nederlander is sinds het stoppen van Tom Dumoulin de beste Nederlandse ronderenner die er over is, maar Jumbo-Visma zet hem op dat vlak niet in als kopman. We zijn benieuwd naar jouw mening. Geef in onderstaande poll jouw mening op de volgende stelling: Jumbo-Visma maakt goede keuze om Kelderman geen grote ronde-kopman te maken. In de reacties kan je erover discussiëren en daarna behandelen we dat in de volgende WielerFlits Podcast.

Stem hier op de poll!