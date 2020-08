Kopmannen Jumbo-Visma starten in Tour de l’Ain vrijdag 7 augustus 2020 om 08:53

Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk starten vandaag in de Tour de l’Ain. De drie kopmannen vervolgen hun Tourvoorbereiding in de driedaagse Franse etappekoers.

“Dit is de eerste wedstrijd in de opbouw naar de Tour de France”, zegt ploegleider Grischa Niermann. “De renners hebben een zeer goede hoogtestage in Tignes achter de rug. Nu is het belangrijk om in het wedstrijdritme te komen. Het geel in Parijs is ons grote doel en dit is een belangrijk puzzelstukje in de opbouw naar dat doel.”

Robert Gesink, Tony Martin en George Bennett, die ook alle drie zullen starten in de Ronde van Frankrijk, completeren de selectie.

Voor Dumoulin wordt het zijn eerste wedstrijd in de kleuren van Jumbo-Visma. En tevens zijn eerste UCI-wedstrijd in veertien maanden tijd. De laatste keer dat hij een rugnummer opspeldde was op 14 juni voor de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné.

Selectie Tour de l’Ain (7 t/m 9 augustus)

Tom Dumoulin

Steven Kruijswijk

Primoz Roglic

Robert Gesink

Tony Martin

George Bennett

De Tour de l’Ain kan beschouwd worden als het sportieve begin van de Tour de France. De Tourselectie van de Nederlandse ploeg gaat het onder andere moeten opnemen tegen – een groot deel van – de Tourselectie van Team Ineos. De Britse ploeg start met onder andere Tourwinnaar Egan Bernal en oud-Tourwinnaars Chris Froome en Geraint Thomas.