Jumbo-Visma kondigt BetCity aan als nieuwe co-sponsor

Vanaf 1 januari 2023 voegt Jumbo-Visma online kansspelaanbieder BetCity toe aan haar lijst met partners. Dit Nederlandse bedrijf wordt co-sponsor en is met ingang van het nieuwe jaar te zien op het shirt van de ploeg. Het contract loopt tot 1 januari 2025, aangezien shirtsponsoring door online gokbedrijven vanaf die datum niet meer is toegestaan in Nederland.

Daarnaast zal BetCity fors investeren in de verdere ontwikkeling van wielrennen als breedtesport, wat al jaren een belangrijke pijler is van Jumbo-Visma. Teammanager Richard Plugge is trots op de nieuwe partner. “BetCity is een vooraanstaande online kansspelaanbieder van Nederlandse origine, die in korte tijd een leidende positie heeft veroverd op de markt. Het bedrijf heeft laten zien niet bang te zijn om de gevestigde orde uit te dagen, iets dat onze wielerploegen het afgelopen decennium ook hebben gedaan.”

“We hebben ons goed geïnformeerd en laten adviseren”

Plugge benadrukt dat Jumbo-Visma zich bewust is van de maatschappelijke discussie die er over online kansspelen wordt gevoerd, maar stelt dat de ploeg zorgvuldig te werk is gegaan. “We realiseren ons dat er kritisch gekeken kan worden naar de samenwerking met deze nieuwe partner, maar we hebben ons goed geïnformeerd en laten adviseren.”

“BetCity kreeg als een van de eersten in Nederland een vergunning van de overheid en is in alle gesprekken die we hebben gehad zeer open en transparant geweest over haar werkwijze en normen en waarden. Voor ons zijn dat belangrijke voorwaarden. We kijken ernaar uit om samen met BetCity een succes van dit partnership te maken”, aldus Plugge.

Robert Kooiman, marketing director van BetCity, vult aan. “Met de formidabele Tour de France nog vers in het geheugen, is BetCity erg trots op het feit dat we ons straks partner mogen noemen van Jumbo-Visma. De ploeg heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste Nederlandse sportploegen van dit moment, maar is ondanks de recente successen hongerig en ambitieus gebleven. Dat zijn en blijven wij ook. We hopen dat wij kunnen helpen bij het verwezenlijken van de ambities.”