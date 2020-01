‘Jumbo-Visma komt met damesploeg’ woensdag 29 januari 2020 om 13:24

Jumbo-Visma wil op korte termijn een damesploeg gaan opzetten. Dat bevestigt teammanager Richard Plugge aan Bicycling. De ploeg heeft al langer de ambitie om een damesteam te starten, maar Plugge acht de tijd inmiddels rijp om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

“Volgend seizoen raakt een van de grootste ploegen in het vrouwenpeloton, Boels-Dolmans, beide hoofdsponsors kwijt”, legt Plugge uit. “Wellicht verdwijnt de ploeg, misschien komt er een doorstart, maar waarschijnlijk komen er rensters vrij. Hoe dan ook hebben wij de indruk dat voor ons de ruimte ontstaat om een eigen vrouwenteam van onderaf op te gaan bouwen.”

De start van een eigen damesploeg sluit aan bij de weg die Team Jumbo-Visma is ingeslagen met de komst van een eigen belofteteam en de opzet van de Jumbo-Visma Academy. “Met de Academy spreken we vaak over het verwezenlijken van jongensdromen. Maar we zetten net zo goed in op meisjesdromen”, klinkt het.