Jumbo-Visma komt eerste rit goed door: “Voorbereid op aanvallen op de laatste klim”

Jumbo-Visma heeft de eerste etappe in de Ronde van Romandië probleemloos doorstaan. De rit naar Martigny eindigde in een massasprint. Christoph Pfingsten kwam weliswaar ten val, maar de Duitser hield daar geen schade aan over en kwam in het peloton over de streep.

“We waren voorbereid op aanvallen op de laatste klim”, blikte ploegleider Jan Boven terug. “De aanvallen kwamen er niet, want er stond veel tegenwind. De ploeg heeft vandaag volgens plan gereden en we zaten de hele dag prima in positie. Tony Martin heeft de mannen goed afgezet aan de laatste klim en uiteindelijk hadden we nog zes man mee in de eerste groep.”

Sepp Kuss was op de zestiende plaats de beste renner in de uitslag. In het klassement staat de Amerikaan nu veertiende op zestien seconden van geletruidrager Rohan Dennis. Morgen staat de renners tussen La Neuveville en Saint-Imier een bergetappe te wachten met vijf beklimmingen van tweede categorie en een van eerste categorie.