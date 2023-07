‘Jumbo-Visma kan nog weleens een zware kluif aan Adam Yates krijgen’

Video

De eerste klap is een daalder waard en daar zullen ze bij UAE Emirates maar wat blij mee zijn. Adam Yates werd de grote verrassing in Bilbao, door tweelingbroer Simon Yates er in een rechtstreeks duel op te leggen. Adams ploegmaat Tadej Pogačar won als klap op de vuurpijl nog het sprintje van de elitegroep en pakte daarmee vier bonificatieseconden. Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Kwamen er niet aan te pas. Hoe dat allemaal zit, bekijk of luister je in een nieuwe WielerFlits Update!

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Puerto de Pike bleek inderdaad een brug te ver voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Die laatste had de benen niet en moest passen. De Belg kon in de afzink nog wel terugkeren. “Maar die leek murw geslagen door de inspanning die hij bergop moest doen”, zegt Youri. “Misschien is dat wel de verdienste van Mikkel Bjerg, die hard omhoog reed op de Puerto de Vivero, de klim voor de Pike. Daardoor draaide hij misschien wel de nek af van de mannen die daardoor niet met de besten meekonden over het slotklimmetje.”

Uiteindelijk reden de Yates-broers weg en werd UAE Emirates de winnaar van de dag met dus ook Pogačar nog op drie. “De eerste veldslag is daarmee voor die ploeg, al win je daar niet nu al de oorlog mee”, stelt Maxim vast. “Maar als we het scorebord erbij pakken, is het nu wel 1-0. Bij UAE Emirates waren ze daar heel blij mee, maar ook Jumbo-Visma stelde vast dat ze een goede dag hadden gehad. Ze zaten natuurlijk ook met vier man mee in die elitegroep, met naast Van Aert ook Jonas Vingegaard, Wilco Kelderman en eerst ook Sepp Kuss. Plus: iedereen is nog heel.”

Dat was namelijk een hard gelag voor Movistar en EF Education First-EasyPost. Zij verloren door een val kopmannen Enric Mas en Richard Carapaz. Daarmee verdwijnen ook meteen twee podiumkandidaten. “Wat dat betreft kan Jumbo-Visma nog wel eens een zware kluif krijgen aan Adam Yates. Deze winter is hem gezegd dat hij superknecht van Pogačar in de Tour zou zijn. Toen die laatste uitviel in Luik-Bastenaken-Luik is dat plan omgegooid. Yates moest zich toen gaan voorbereiden op de rol als kopman. Nu kan Emirates dezelfde tactiek gebruiken waarmee ze vorig jaar werden gekraakt door Jumbo-Visma. Koersdier Pogačar zal dat geen probleem vinden.”

Naast Mathieu van der Poel en Jumbo-Visma-ploegleider Arthur van Dongen, tekenen we ook het verhaal op van vroege vluchter Pascal Eenkhoorn. Hoe beleefde de debutant zijn eerste etappe in de Tour? Daarnaast maakt Maxim het terechte punt dat Adam Yates met een ritzege en gele trui meteen een cadeautje van Pogačar heeft gekregen en nu bij de Sloveen in het krijt staat. Ook werpen we een blik op de tweede rit van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastián, waar de Jaizkibel de scherprechter is. Weliswaar in omgekeerde richting, maar de klimmers zijn opnieuw aan zet.

