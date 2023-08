‘Jumbo-Visma kan een dopingzaak op dit moment echt niet gebruiken’

Podcast

Een dopingzaak komt altijd ongelegen, maar voor Jumbo-Visma komt de positieve test van Michel Hessmann op een vochtafdrijvend middel op een heel ongelukkig moment. Zeker omdat ploegbaas Richard Plugge druk op zoek is naar een grote, nieuwe internationale hoofdsponsor. De zaak van Hessmann maakt die zoektocht er niet makkelijker op, is de conclusie in de nieuwste WielerFlits Podcast.

Deze week schuiven verslaggevers Raymond Kerckhoffs en Nick Doup aan bij Maxim Horssels in de wekelijkse podcast. Natuurlijk is de positieve dopingtest van Michel Hessmann het gesprek van de dag. Er zijn nog veel vragen over de zaak van de Duitse klimmer van Jumbo-Visma, bijvoorbeeld over de reden van het gebruik. Wist het team ervan, handelde Hessmann alleen of ging het per ongeluk? “Tot er duidelijkheid is, moeten we Hessmann het voordeel van de twijfel geven”, vindt Raymond.

De gevolgen voor Jumbo-Visma kunnen groot zijn, zeker in de zoektocht naar een nieuwe sponsor. Volgens Plugge hebben meerdere bedrijven zich gemeld, maar is er op dit moment nog niets concreets. De gesprekken met NEOM City uit Saoedie-Arabië waren in een vergevorderd stadium, maar zijn volgens Raymond vastgelopen voor de Tour de France. “Je hoort ook dat huidige sponsoren die wel door willen gaan, niet mee willen samen met een Saoedische hoofdsponsor”, geeft hij aan.

En dus moet Plugge op een andere manier het budget, dat geschat wordt op zo’n 60 miljoen euro, zien te vullen.

Lees ook: Jumbo-Visma schorst Michel Hessmann na positieve dopingtest op verboden middel

Drukte op de kalender en de transfermarkt

Maxim verblijft in Noorwegen, waar hij een week lang de Arctic Race of Norway volgt. “En helemaal nieuw dit jaar is dat alle auto’s in de koers elektrisch zijn. Dat kan nog wel eens voor problemen gaan zorgen bij de laadstations, als 130 auto’s moeten opladen. Ik ga dus het peloton, maar ook de karavaan in de gaten houden”, lacht hij. Raymond vertelt nog een leuke anekdote uit Noorwegen.

Daarnaast worden de laatste transfers besproken. Nick kijkt met interesse naar de inkomende renners van Lidl-Trek, dat flink investeert, en stelt zich ook een vraag bij de komst van Mikel Landa naar Soudal Quick-Step. “Gaat hij in dienst van Remco Evenepoel wel steevast bij de beste tien klimmers zitten?” Ook de in- en uitgaande transfers van Team dsm-firmenich wekken vragen op.

Wat er nog meer besproken is, dat hoor je in de nieuwe WielerFlits Podcast!

