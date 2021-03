Jumbo-Visma in top-10 UCI Team Ranking, Astana-Premier Tech grootste stijger

De UCI heeft dinsdag 16 maart een update doorgevoerd aan de Team Ranking van 2021. Deceuninck-Quick-Step staat nog altijd ruim aan de leiding met meer dan 2.500 punten. Astana-Premier Tech, BORA-hansgrohe en Jumbo-Visma zijn door hun prestaties in Parijs-Nice nieuw in de top-10.

Astana-Premier Tech is de grootste stijger. Aleksandr Vlasov en Ion Izagirre werden tweede en derde in Parijs-Nice en daardoor klom de Kazachstaanse ploeg van de zestiende naar de zesde plek. BORA-hansgrohe is na de eindzege van Maximilian Schachmann de nieuwe nummer zeven. Jumbo-Visma verloor weliswaar een bijna zekere eindzege, maar won wel drie etappes. Mede daardoor is de Nederlandse ploeg nu negende met 1.051 punten.

Alle negentien WorldTour-ploegen staan momenteel bij de top-23. Alpecin-Fenix (tiende), Arkéa-Samsic (zeventiende), Terengganu (negentiende) en Total Direct Energie (twintigste) zijn de enige niet-WT-teams die er nog tussen staan.

ProTeams

Alpecin-Fenix is nog altijd het beste ProTeam in de UCI Team Ranking. Mathieu van der Poel wist door zijn ritzeges in Tirreno-Adriatico en zijn tweede plaats in de tweede etappe al 145 punten te verdienen voor zijn ploeg. Het verschil met het tweede ProTeam, Arkéa-Samsic, is ruim 300 punten.

De positie van Alpecin-Fenix is interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

UCI Team Ranking* (op 16 maart 2021)

1. Deceuninck-Quick-Step – 2.501 punten

2. INEOS Grenadiers – 1.586 punten

3. Trek-Segafredo – 1.464 punten

4. UAE Emirates – 1.304 punten

5. AG2R Citroën – 1.224 punten

6. Astana-Premier Tech – 1.197 punten

7. BORA-hansgrohe – 1.186 punten

8. Bahrain Victorious – 1.139 punten

9. Jumbo-Visma – 1.051 punten

10. Alpecin-Fenix – 927 punten

11. Groupama-FDJ – 911 punten

12. Israel Start-Up Nation – 901 punten

13. BikeExchange – 738 punten

14. Qhubeka ASSOS – 731 punten

15. EF Education-Nippo – 622 punten

16. Lotto Soudal – 608 punten

17. Arkéa-Samsic – 603 punten

18. Cofidis – 542 punten

19. Terengganu – 423 punten

20. Total Direct Energie – 409 punten

21. Intermarché-Wanty-Gobert – 404 punten

22. Team DSM – 390 punten

23. Movistar – 373 punten

Beste vijf ProTeams op UCI Team Ranking* (op 16 maart 2021)

10. Alpecin-Fenix – 927 punten

17. Arkéa-Samsic – 603 punten

20. Total Direct Energie – 409 punten

25. Bingoal-WB – 322 punten

26. Delko – 253 punten

* In de wekelijkse update zijn de punten voor de individuele tijdrit en het eindklassement in Tirreno-Adriatico nog niet meegenomen. Die worden volgende week aan de totalen toegevoegd. Alle andere Tirreno-Adriatico-punten zijn wel verrekend.